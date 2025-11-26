بھکر میں اغوا کیس کا ڈراپ سین: بیوی اور آشنا ہی شہری کے قاتل نکلے

پولیس بھکر نے ملزمان کی نشاندہی پر مقتول کی لاش برآمد کر لی، لاش حیدرآباد تھل کے ریگستان کے ٹیلے میں دفن کی گئی تھی

ویب ڈیسک November 26, 2025
facebook whatsup

پنجاب کے ضلع بھکر کی آفیشل کالونی  میں میاں بیوی کے اغوا کا معمہ حل ہو گیا۔

رپورٹ کے مطابق بیوی اور اس کا آشنا محمد عمران خان نامی شہری کے  قاتل نکلے۔

پولیس بھکر نے ملزمان کی نشاندہی پر مقتول کی لاش برآمد کر لی، لاش حیدرآباد تھل کے ریگستان کے ٹیلے میں دفن کی گئی تھی۔

ڈی پی او بھکر شہزاد رفیق  نے کہا کہ پولیس نے ایک ہفتے کی انتھک محنت کے بعد اندھے قاتل کا سراغ لگایا، بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر ( محمد عمران) کو قتل کیا ہے۔

ڈی پی او شہزاد رفیق  نے کہا کہ لاش کو پوسٹمارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کردیا گیا اور اس حوالے سے مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Nov 26, 2025 10:00 PM |
بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

 Nov 26, 2025 08:25 PM |
مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

 Nov 26, 2025 08:07 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف دو روزہ دورے پر بحرین روانہ ہوں گے

Express News

کراچی میں کچرا کنڈیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے، وزیر بلدیات سندھ

Express News

ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملے کا مقدمہ دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درج

Express News

خیبرپختونخوا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ

Express News

واٹس ایپ اطلاع پر بروقت کارروائی سے باجوڑ بڑی تباہی سے بچ گیا

Express News

بھارت میں اسلاموفوبیا اور تاریخی اسلامی ورثے کی توہین، پاکستان کی عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو