سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے گلستان جوہر میں ایس ٹی 6 رفاحی پلاٹ سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق درخواست پر ڈی جی کے ڈے کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔
جسٹس یوسف علی سعید اور جسٹس عبد المبین لاکھو پر مشتمل آئینی بینچ کے روبرو گلستان جوہر میں ایس ٹی 6 رفاحی پلاٹ سے قبضہ ختم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔
درخواستگزار کے وکیل قائم علی میمن ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ مسجد کے لیئے مختص ہزار گز کے پلاٹ پر برطرف اہلکار اسحاق لاشاری اور دیگر نے قبضہ کیا ہے۔ 9 سال گزر جانے کے باوجود قبضہ ختم کروانے عدالت کے ڈی اے پر برہم ہوئی۔
جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیئے حیرت ہورہی ہے عدالتی احکامات کے باوجود کے ڈی اے قبضہ ختم نہیں کروا پا رہا۔ کے ڈی اے کچھ نہیں پارہا یا کچھ کرنا نہیں چاہتا،دونوں صورتیں بہت خوفناک ہیں۔
جسٹس عبد المبین لاکھو نے ریمارکس میں کہا کہ عدالت کب سے آرڈر کررہی ہے مسجد کے لیے مختص زمین کو قبضہ کرکے رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
عدالت نے ڈی جی کے ڈے کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا۔ عدالت نے احکامات پر عملدرآمد کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیدیا۔