معطل میڈیکل لائسنس کے باوجود ایم ایس کی تعیناتی کیخلاف عدالت میں درخواست دائر

معطل میڈیکل لائسنس کے باوجود ایم ایس کی تعیناتی کیخلاف سندھ ہائیکورٹ میں درخواست دائر کردی گئی۔
تفصیلات کے مطابق شاہزیب سہیل نے بیرسٹر راجہ ارسلان کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ تقرری عوامی مفاد اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔
درخواست میں کہا گیا کہ صوبائی حکومت نے ایک ایسے فرد کو تعینات کیا ہے جس کا لائسنس پی ایم ڈی سی نے منسوخ کر رکھا ہے۔
درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ڈاکٹر سید ارشاد حسین کاظمی کو 13 نومبر 2025 کو لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد میں تعینات کیا گیا۔ پی ایم ڈی سی ڈسپلنری کمیٹی نے 21 نومبر 2022 کو لائسنس معطل کردیا تھا۔ لائسنس 5 برس کے لیئے معطل کیا کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ سندھ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کی دفعہ 15 ایسے فرد کی تقرری سے روکتی ہے۔ ڈاکٹر ارشاد کو بدعنوانی پر ڈسپلنری کارروائی کا سامنا ہوچکا ہے۔
درخواست میں مزید کہا گیا کہ لائسنس معطلی کے دوران ڈاکٹر قانوناً کسی اسپتال کی سربراہی کے اہل نہیں رہتا۔ ڈاکٹر ارشاد حسین کاظمی کی بطور ایم ایس تعیناتی کو کاالعدم قرار دیا جائے۔