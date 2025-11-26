ڈیپ فیک تصاویر وائرل ہونے کے بعد کن شرمناک حالات سے گزرنا پڑا؛ اداکارہ نے بتادیا

اداکارہ گریجا اُوک نے اپنی وائرل ڈیپ فیک تصاویر کے بعد موصول ہونے والے مردوں کے پیغامات پر کہا کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی لوگوں کے رویوں سے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ان خیالات کا اظہار اداکارہ گریجا اُوک نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا جنھوں نے فلم تارے زمین پر سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی۔
انٹرویو میں انھوں نے بتایا کہ اچانک ملنے والی شہرت نے جہاں تعریفیں اور ستائش دلوائیں وہیں کئی نامناسب پیغامات اور رویّے بھی سامنے آئے۔
اداکارہ گریجا نے بتایا کہ میں نے بہت کم عمری میں ہی کام شروع کردیا تھا اور اب تو انڈسٹری میں تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں۔
انھوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان قدرے سخت دل ہو جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے لوگوں کے رویوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔
اداکارہ نے بالخصوص ان مردوں کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا جو بغیر ہچکچاہٹ کے نامناسب پیغامات بھیجتے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں جیسے ہم ہر وقت، ہر کسی کے لیے دستیاب ہیں۔
انھوں نے کہا کہ کبھی کبھی مرد جس حق جتانے والے انداز میں پیغامات بھیجتے ہیں وہ حیران کن ہوتا ہے۔ جیسے ہم ان کی پراپرٹی ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جائے۔
گریجا اوک نے بتایا کہ ڈیپ فیک وائرل تصاویر کے بعد سے ایسے پیغامات کی بھرمار ہوگئی تھی جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کردیا کہ آخر میں کون ہوں؟ اور یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟
خیال رہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے متعدد بھارتی اداکاراؤں کی نہایت نامناسب اور نازیبا ڈیپ فیک تصاویر وائرل کی گئیں جس نے ان شخصیات کو شدید ذہنی کوفت میں مبتلا کردیا تھا۔