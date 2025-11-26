ڈیپ فیک تصاویر وائرل ہونے کے بعد کن شرمناک حالات سے گزرنا پڑا؛ اداکارہ نے بتادیا

 اداکارہ گریجا اُوک نے فلم ’’تارے زمین پر‘‘ سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا تھا

ویب ڈیسک November 26, 2025
facebook whatsup

اداکارہ گریجا اُوک نے اپنی وائرل ڈیپ فیک تصاویر کے بعد موصول ہونے والے مردوں کے پیغامات پر کہا کہ میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی لوگوں کے رویوں سے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ان خیالات کا اظہار اداکارہ گریجا اُوک نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا جنھوں نے فلم تارے زمین پر سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی۔

انٹرویو میں انھوں نے بتایا کہ اچانک ملنے والی شہرت نے جہاں تعریفیں اور ستائش دلوائیں وہیں کئی نامناسب پیغامات اور رویّے بھی سامنے آئے۔

اداکارہ گریجا نے بتایا کہ میں نے بہت کم عمری میں ہی کام شروع کردیا تھا اور اب تو انڈسٹری میں تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان قدرے سخت دل ہو جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے لوگوں کے رویوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔

اداکارہ نے بالخصوص ان مردوں کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا جو بغیر ہچکچاہٹ کے نامناسب پیغامات بھیجتے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں جیسے ہم ہر وقت، ہر کسی کے لیے دستیاب ہیں۔

انھوں نے کہا کہ کبھی کبھی مرد جس حق جتانے والے انداز میں پیغامات بھیجتے ہیں وہ حیران کن ہوتا ہے۔ جیسے ہم ان کی پراپرٹی ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جائے۔

گریجا اوک نے بتایا کہ ڈیپ فیک وائرل تصاویر کے بعد سے ایسے پیغامات کی بھرمار ہوگئی تھی جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کردیا کہ آخر میں کون ہوں؟ اور یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟

خیال رہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے متعدد بھارتی اداکاراؤں کی نہایت نامناسب اور نازیبا ڈیپ فیک تصاویر وائرل کی گئیں جس نے ان شخصیات کو شدید ذہنی کوفت میں مبتلا کردیا تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

 Nov 27, 2025 03:20 PM |
پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

پاکستانی مرد اداکاراؤں سے شادی نہیں کرتے، قدسیہ علی

 Nov 27, 2025 02:17 PM |
اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

اذلان شاہ کو دوسری شادی کا پبلسٹی اسٹنٹ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا

 Nov 27, 2025 12:32 PM |

متعلقہ

Express News

ڈیپ فیک تصاویر وائرل ہونے کے بعد کن شرمناک حالات سے گزرنا پڑا؛ اداکارہ نے بتادیا

Express News

دھرمیندر اور ہیما مالنی نے شادی سے قبل اسلام قبول کرلیا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟

Express News

بہروز سبزواری پوڈ کاسٹرز پر برس پڑے، نہ جانے کی اہم وجہ بھی بتادی

Express News

مومنہ اقبال کا سالگرہ پر سرپرائز، منگنی کی چہ مگوئیاں شروع

Express News

’اسٹرینجر تھنگز‘ سیزن فائیو کا پہلا پارٹ آج ریلیز ہوگا

Express News

امریکی صدر کی خواہش پر جیکی چن جلد ایکشن میں نظر آئیں گے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو