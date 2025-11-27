کافی پینا لمبی عمر کے امکانات بڑھا سکتا ہے: تحقیق

تحقیق بی ایم جے مینٹل ہیلتھ میں شائع ہوئی

ویب ڈیسک November 27, 2025
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کافی پینے والے افراد نہ پینے والوں کے مقابلے میں پانچ برس زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں۔

تحقیق کے مطابق دن میں زیادہ سے زیادہ چار کپ تک کافی پینا ٹیلو میئرز کی لمبائی میں اضافہ کر کے حیاتیاتی عمر کی رفتار کو سست کر سکتا ہے۔ ٹیلو میئرز ایسے سانچے ہوتے ہیں جو کوروموسومز کے سروں کو محفوظ کرتے ہیں۔

خلیوں میں ٹیلومیئرز کی لمبائی میں کمی کا تعلق عمر سے متعلقہ مخصوص بیماریوں سے جوڑا جاتا ہے اور یہ ایک خلیاتی عمر میں اضافے کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔

لیکن چار کپ فی دن کے اس کوٹے (جو کہ 400 ملی گرام کیفین یومیہ کے برابر ہے) کا کوئی فائدہ سامنے نہیں آیا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ کافی میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کم کرنے والے مرکبات ہی حیاتیاتی عمر میں اضافے کو سست کرنے اور ٹیلی میئرز کی لمبائی بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔
