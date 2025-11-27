پاکستان ہاکی فیڈریشن کا از خود انتخابات کرانے کا دعویٰ مسترد

وزارت بین الصوبائی رابطہ امور نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے از خود انتخابات کرانے کا دعویٰ مستردکردیا۔
تفصیلات کے مطابق قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کی ہدایت پر پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) نے ہاکی فیڈریشن کے انتخابات از خود کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتخابات تین ممبران پر مشتمل ایک آزاد الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کرائے جائیں گے۔
الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت دو ممبران پی ایس بی ایک ممبر پی ایچ ایف نامزد کرے گا۔
ایف آئی ایچ، اے ایچ ایف سے انتخابی عمل کی نگرانی کی درخواست کی جائے گی۔
پی ایچ ایف کی طرف سے قائمہ کمیٹی کے سامنے جمع کرائی گئی کلبوں کی فہرست کی جانچ پڑتال ایک اسکروٹنی کمیٹی کرے گی۔
اسکروٹنی کمیٹی میں پی ایس بی، صوبائی ہاکی ایسوسی ایشن، صوبائی اسپورٹس بورڈ یا متعلقہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفس کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا۔
نوٹیفکیشن کے بعد اسکروٹنی کمیٹی اپنے کام کا شیڈول جاری کرے گی۔
ہاکی کلبوں اور ایسوسی ایشنز کی قانونی حیثیت کا پتہ لگانے کے لیے جانچ پڑتال کے معیار کی منظوری پی ایس بی صوبائی اسپورٹس بورڈز کے ساتھ مشاورت سے کرے گی۔