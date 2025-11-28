اے ٹی پی چیلنجر ٹور: پاکستان کے اعصام الحق قریشی اور مزمل مرتضیٰ نے تاریخ رقم کردی

پاکستانی جوڑی نے ترکی کے الپ ہروز اور میرٹ الکایہ کو 1-6 اور 4-6 سے شکست دے کر شاندار طریقے سے فائنل میں جگہ بنائی

اسپورٹس ڈیسک November 28, 2025
پاکستان ٹینس اسٹار اعصام الحق قریشی اور مزمل مرتضیٰ نے پہلی بار اے ٹی پی چیلنجر ٹور کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کردی۔ یہ اعصام الحق کے کیریئر کا آخری چیلنجر فائنل ہے۔

ڈبلز سیمی فائنل میں پاکستانی جوڑی نے ترکی کے الپ ہروز اور میرٹ الکایہ کو 1-6 اور 4-6 سے شکست دے کر شاندار طریقے سے فائنل میں جگہ بنائی۔

ٹورنامنٹ میں 15 ممالک کے عالمی کھلاڑی شریک ہیں، جبکہ سویڈن کے ایلیاس ایمر ٹاپ سیڈ اور برطانیہ کے جی کلارک سیکنڈ سیڈ ہیں۔

مردوں کے سنگلز کوارٹر فائنلز میں اپ سیٹس دیکھنے کو ملے، جہاں جی کلارک نے یوکرین کے وادیم اُرسو کو مات دی، اور قازقستان کے ڈینس یفسیو بھی سیمی فائنل تک پہنچ گئے۔

پہلی بار پاکستان میں منعقد ہونے والا یہ اے ٹی پی چیلنجر کپ ملکی ٹینس کے لیے نئے باب کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔
