سی وی میں غلط تعلیمی اندراج پر رومانیہ کے وزیر دفاع مستعفی

وزیر دفاع نے اس کالج کا نام لکھا جہاں وہ کبھی گئے ہی نہیں تھے

ویب ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup
سی وی میں اُس کالج کا نام لکھا تھا جہاں وہ کبھی گئے ہی نہیں تھے

رومانیہ کے وزیرِ دفاع نے سی وی میں غلط کالج کا نام لکھنے پر معذرت کرتے ہوئے اہنے عہدے سے استعفیٰ دیدیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیرِ دفاع نے فیس بک پر جاری بیان میں کہا کہ میری سی وی میں ایک ایسا تعلیمی ادارہ شامل ہو گیا تھا جہاں میں نے کبھی قدم بھی نہیں رکھا۔

انھوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے مزید لکھا کہ میں اس غلط فہمی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے  وزارتِ دفاع کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔

غلط بیانی کا یہ انکشاف سامنے آنے کے بعد رومانیہ میں سیاسی اور عوامی حلقوں میں تنقید بڑھ گئی تھی، جس کے باعث وزیرِ دفاع کو اپنے منصب سے ہاتھ دھونا پڑا۔

ان کا استعفی فوری طور پر منظور ہونے کا امکان ہے اور ملک کے نئے وزیر دفاع کے نام غور شروع کردیا گیا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 28, 2025 10:26 PM |
بھارت نے پاکستانی ڈرامے بلاک کردیے

بھارت نے پاکستانی ڈرامے بلاک کردیے

 Nov 28, 2025 11:45 PM |
کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

 Nov 28, 2025 09:32 PM |

متعلقہ

Express News

یوکرینی صدر کے قریبی ساتھی اور ملک کے غیر اعلان شدہ نائب صدر مستعفی

Express News

اپنے بچوں کو قتل کرکے فرار ہونے والی ماں کی گرفتاری سے سزا تک کی حیران کن کہانی

Express News

یوکرین میں یہودیوں کی 180 سال پرانی عبادت گاہ کو آگ لگا دی گئی؛ ملزم گرفتار

Express News

تیونس؛ 40 اپوزیشن رہنماؤں کو 45 سال تک قید کی سزا سنا دی گئی

Express News

بھارت میں دوسری شادی پر پابندی کا بل منظور؛ 10 سال قید اور بھاری جرمانہ ہوگا

Express News

کینیڈا میں تعلیم کے خواہش مند طلبا کیلیے خوشخبری؛ اسٹڈی پرمٹ کا نیا نظام نافذ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو