دبئی میں منعقد بگ 5 گلوبل نمائش 2025 میں پہلی بار پاکستانی تعمیراتی کمپنیوں کی شرکت 

ایس آئی ایف سی کےمو ئثر اقدامات سے  پاکستان میں تجارتی اور صنعتی ترقی کی راہیں ہموار ہورہی ہیں

ویب ڈیسک November 29, 2025
دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہونے والی بگ 5 گلوبل نمائش 2025میں پہلی بار پاکستانی تعمیراتی کمپنیاں شریک ہوئی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بگ 5 گلوبل 2025 کی نمائش میں پاکستانی پویلین نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔

'بگ 5 گلوبل' تعمیراتی صنعت کی عالمی نمائش ہے، جو شہری منصوبہ بندی، پائیداری اور جدید ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ دبئی میں جاری 'بگ 5 گلوبل' نمائش 2025 میں مختلف ممالک سے 85,000 سے زائد شرکاء اور 2,800 نمائش کنندگان شریک ہیں۔

’مقتدرہ ترقی تجارت پاکستان 'کے زیر انتظام پہلی مرتبہ 9 پاکستانی کمپنیوں کی نمائش میں شرکت ہے جو کہ پاکستان کی تعمیراتی صعنت کے لئے خوش آئند ہے۔

دبئی میں پاکستان کے قونصل جنرل ، حسین محمدنے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا۔ پاکستانی کمپنیوں کی جانب سے نمائش میں جدید بلڈنگ اور کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کی نمائش اور اعلٰی کوالٹی کی تعمیراتی مصنوعات پیش کی گئیں۔

 
