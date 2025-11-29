سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹائٹل کی جنگ آج ہوگی۔
تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں شیڈول فائنل میچ کا ٹاس شام ساڑھے پانج بجے ہوگا جبکہ میچ کا آغاز چھ بجے ہوگا۔
سری لنکا نے آخری لیگ میچ میں پاکستان کو 6 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔
زمبابوے کی ٹیم چار میں سے صرف ایک میچ جیت سکی اور فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئی۔
یاد رہے کہ سری لنکن ٹیم پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں 0-3 کی شکست کے بعد سہ ملکی سیریز میں بھی پاکستان اور زمبابوے سے اپنے ابتدائی میچز ہار گئی تھی۔
تاہم پھر اس کے بعد اگلے دونوں میچز میں فتح حاصل کرکے فائنل میں رسائی حاصل کی۔