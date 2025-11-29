سہ ملکی سیریز: فائنل میں آج پاکستان اور سری لنکا مدمقابل آئیں گے

سری لنکا نے آخری لیگ میچ میں پاکستان کو 6 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی

اسپورٹس ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup

سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹائٹل کی جنگ آج ہوگی۔

تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں شیڈول فائنل میچ کا ٹاس شام ساڑھے پانج بجے ہوگا جبکہ میچ کا آغاز چھ بجے ہوگا۔

سری لنکا نے آخری لیگ میچ میں پاکستان کو 6 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔

زمبابوے کی ٹیم چار میں سے صرف ایک میچ جیت سکی اور فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئی۔

یاد رہے کہ سری لنکن ٹیم پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں 0-3 کی شکست کے بعد سہ ملکی سیریز میں بھی پاکستان اور زمبابوے سے اپنے ابتدائی میچز ہار گئی تھی۔

تاہم پھر اس کے بعد اگلے دونوں میچز میں فتح حاصل کرکے فائنل میں رسائی حاصل کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 28, 2025 10:26 PM |
بھارت نے پاکستانی ڈرامے بلاک کردیے

بھارت نے پاکستانی ڈرامے بلاک کردیے

 Nov 28, 2025 11:45 PM |
کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

 Nov 28, 2025 09:32 PM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ: محسن نقوی باکسنگ ایرینا پہنچ گئے

Express News

اے ٹی پی چیلنجر ٹور: پاکستان کے اعصام الحق قریشی اور مزمل مرتضیٰ نے تاریخ رقم کردی

Express News

معروف ڈانسر مہک ملک نے پی ایس ایل فیصل آباد کی ٹیم خرید لی؟

Express News

نور زمان نے چیف آف دی ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کرلی

Express News

آسٹریلوی ٹیم 8 سال بعد زمبابوے کا دورہ کرے گی

Express News

انڈر 17 ایشین کپ کوالیفائر: پاکستان کو دو فتوحات کے بعد مسلسل دوسری شکست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو