ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا اعلان

امریکی حکام نے ایرانی فٹبال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج سمیت کئی اہم شخصیات کو ویزے دینے سے انکار کردیا ہے

اسپورٹس ڈیسک November 29, 2025
ایران نے آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والی فیفا ورلڈ کپ فائنلز کی ڈراز تقریب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔

ایرانی فٹبال فیڈریشن کے ترجمان نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ امریکا کا ایرانی وفد کو ویزے جاری کرنے سے انکار کا فیصلہ کھیل سے ہٹ کر سیاسی نوعیت کا ہے، اس لیے ایرانی نمائندے ڈراز میں شرکت نہیں کریں گے۔

ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے ایرانی فٹبال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج سمیت کئی اہم شخصیات کو ویزے دینے سے انکار کردیا ہے تاہم قومی ٹیم کے کوچ امیر قلنویی سمیت چار افراد کو 5 دسمبر کی تقریب کے لیے ویزے جاری کردیے گئے ہیں۔

مہدی تاج نے امریکی فیصلے کو مکمل طور پر سیاسی قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے فیفا کے صدر گیانی انفانٹینو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے امریکا کو باز رکھنے کے لیے مداخلت کریں۔

واضح رہے کہ ایران نے مارچ میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔

یہ ایران کی فیفا ورلڈکپ میں چوتھی مسلسل اور مجموعی طور پر ساتویں شرکت ہوگی۔

ایران اب تک فیفا ورلڈکپ کے ناک آؤٹ مرحلے تک نہیں پہنچ سکا ہے تاہم 1998 کے ورلڈ کپ میں امریکا کے خلاف 1-2 کی تاریخی فتح آج بھی یاد کی جاتی ہے۔
