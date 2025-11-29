پنجاب کے ہر مسافر کے لیے آرام دہ بس شیلٹرز قائم کرنے فیصلہ

پنجاب بھر میں  588 بس شیلٹرز کے قیام پر تیزی سے کام شروع کردیا گیا ہے

پنجاب حکومت نے شہریوں کے ہر سفر کو باعزت اور پرسکون بنانے کے لیے 1362 بس شیلٹرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب کے 19 اضلاع  میں 1362 جدید ، پائیدار اور خوبصورت بس شیلٹرز بنائے جائیں گے۔

وزیر اعلی مریم نواز شریف کی زیرِ صدارت اجلاس ہو جس میں اضلاع میں بس شیلٹرز کے قیام کی ڈیڈ لائن طے کی گئی اور شیلٹرز کا ڈئزائن بھی منتخب کیا گیا۔

پر سکون اور باعزت سفر کی سہولت  کے لئے بس شیلٹرز  45 سے 60 دنوں میں مکمل ہونگے۔ وزیر اعلی مریم نواز شریف نے تمام بس شیلٹرزمقررہ ایام میں مکمل کرنے کا ٹارگٹ دے دیا

پنجاب بھر میں  588 بس شیلٹرز کے قیام پر تیزی سے کام شروع کردیا گیا ہے جبکہ 774 بس شیلٹرز کا ٹینڈر جاری ہے۔

مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ بزرگ ، مائیں اور دیگر شہری دھوپ یا سخت سردی میں انتظار کرنا برداشت نہیں۔خوبصورت اور جدید بس شیلٹرز سہولت کے ساتھ شہروں کے حسن میں بھی اضافہ کریں گے۔
