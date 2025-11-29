اوور 40 ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلیا نے فائنل میں رسائی حاصل کرلی

آسٹریلیا نے اوور 40 ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں رسائی حاصل کرلی۔
نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی پر کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل پر نظریں مرکوز کرلیں۔
ناکام ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 ویں اوور میں 151رنز پر آؤٹ ہوگئی۔
جواب میں آسٹریلیا نے 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کرلیا۔
فاتح سائیڈ کے بریٹسن ایڈورڈز نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ 13 گیندوں پر 21 رنز بھیبنائے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔
ناصر 41، اسٹیف نوٹلی 28 اور اسٹیون پلسین 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔
دوسرا سیمی فائنل ایونٹ کی ناقابل شکست میزبان ٹیم پاکستان اور امریکاکے درمیان کھیلا جائے گا۔