اوور 40 ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: آسٹریلیا نے فائنل میں رسائی حاصل کرلی

آسٹریلیا نے 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کرلیا

اسپورٹس ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا نے اوور 40 ٹی  ٹوئنٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں رسائی حاصل کرلی۔

نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی پر کھیلے جانے والے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل پر نظریں  مرکوز کرلیں۔

ناکام ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 ویں اوور میں 151رنز پر آؤٹ ہوگئی۔

جواب میں آسٹریلیا نے 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کرلیا۔

فاتح سائیڈ کے بریٹسن ایڈورڈز نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ 13 گیندوں پر 21 رنز بھیبنائے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔

ناصر 41، اسٹیف نوٹلی 28 اور اسٹیون پلسین 23 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

دوسرا سیمی فائنل ایونٹ کی ناقابل شکست میزبان ٹیم پاکستان اور امریکاکے درمیان کھیلا جائے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

 Nov 29, 2025 03:31 PM |
ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

 Nov 29, 2025 01:40 PM |
خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

 Nov 29, 2025 12:44 PM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ: محسن نقوی باکسنگ ایرینا پہنچ گئے

Express News

اے ٹی پی چیلنجر ٹور: پاکستان کے اعصام الحق قریشی اور مزمل مرتضیٰ نے تاریخ رقم کردی

Express News

معروف ڈانسر مہک ملک نے پی ایس ایل فیصل آباد کی ٹیم خرید لی؟

Express News

نور زمان نے چیف آف دی ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کرلی

Express News

آسٹریلوی ٹیم 8 سال بعد زمبابوے کا دورہ کرے گی

Express News

انڈر 17 ایشین کپ کوالیفائر: پاکستان کو دو فتوحات کے بعد مسلسل دوسری شکست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو