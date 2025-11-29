اعصام الحق کا ڈیوس کپ کھیلنے کا اعلان

پاکستان کے ٹینس اسٹار اعصام الحق قریشی نے ڈیوس کپ کھیلنے کا اعلان کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق اے ٹی پی چیلنجز کپ کے ڈبلز فائنل میں شکست کے بعد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعصام الحق نے اعلان کیا کہ پاکستان میں ہونے والا ڈیوس کپ کھیلوں گا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام روشن کرنے پر بہت خوشی ہے۔سب لوگوں کی سپورٹ پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اعصام الحق نے مزید کہا کہ سب سے بڑی اچیومنٹ یو ایس اوپن کا فائنل کھیلنا تھا جبکہ لیجنڈ راجر فیڈرر کو بھی ہرانا ایک بڑی اچیومنٹ تھا۔
انہوں نے کہا کہ کرکٹ کھیلنے والے ملک میں بطور ٹینس اسٹار نام بنانا مشکل کام تھا۔
اعصام الحق نے کہا کہ نئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کروں گا اور زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پاکستان لانے کی کوشش کروں گا۔
واضح رہے کہ اعصام الحق اے ٹی پی چیلنجز مقابلوں کے آغاز سے قبل اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرچکے تھے اور آج اے ٹی پی چیلنجز کپ میں ڈبلز فائنل ان کا آخری انٹرنیشنل میچ تھا۔