سابق جنوبی افریقی کپتان فاف ڈوپلیسی نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے اگلے ایڈیشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آئی پی ایل کا آئندہ ایڈیشن 2026 میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد منعقد ہوگا۔
تاہم، ذرائع کے مطابق ویٹرن بلے باز نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 میں دستیابی کی تصدیق کر دی ہے۔
فاف ڈو پلیسی نے اس متعلق فیصلے کا اعلان انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ میں کیا۔ پوسٹ میں انہوں نے آئی پی ایل کے ساتھ طویل مدتی وابستگی اور اس کے اپنے کیریئر پر پڑنے والے اثرات سے متعلق بتایا۔
سابق جنوبی افریقی کپتان کا کہنا تھا کہ آئی پی ایل میں 14 سیزن بعد انہوں نے اس برس آکشن میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس برس انہوں نے نیا چیلنج لینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ پی ایس ایل کے نئے سیزن میں شرکت کریں گے۔