فاف ڈو پلیسی کا آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل میں حصہ لینے کا فیصلہ

فاف ڈو پلیسی 14 برس تک آئی پی ایل سے واپستہ رہے

ویب ڈیسک November 29, 2025
(فوٹو: فائل)

سابق جنوبی افریقی کپتان فاف ڈوپلیسی نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے اگلے ایڈیشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آئی پی ایل کا آئندہ ایڈیشن 2026 میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد منعقد ہوگا۔

تاہم، ذرائع کے مطابق ویٹرن بلے باز نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 میں دستیابی کی تصدیق کر دی ہے۔

فاف ڈو پلیسی نے اس متعلق فیصلے کا اعلان انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ میں کیا۔ پوسٹ میں انہوں نے آئی پی ایل کے ساتھ طویل مدتی وابستگی اور اس کے اپنے کیریئر پر پڑنے والے اثرات سے متعلق بتایا۔

 

سابق جنوبی افریقی کپتان کا کہنا تھا کہ آئی پی ایل میں 14 سیزن بعد انہوں نے اس برس آکشن میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس برس انہوں نے نیا چیلنج لینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ پی ایس ایل کے نئے سیزن میں شرکت کریں گے۔
