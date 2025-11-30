روہڑی میں فائرنگ سے پولیس اہلکار کی شہادت پر وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے لیا

شہید اہلکار کے اہلخانہ کی ہر ممکن کفالت کو یقینی بنایا جائے، ضیاء الحسن لنجار

محمد سلیم جھنڈیر November 30, 2025

کراچی:

روہڑی میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہوگیا، واقعے نے پورے علاقے میں افسردگی اور تشویش کی فضا پیدا کر دی ہے۔

فائرنگ کے اس المناک واقعے پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی سکھر سے فوری رپورٹ طلب کرلی۔

وزیر داخلہ سندھ نے واقعے کو قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی اور پولیس پر حملے ناقابلِ برداشت ہیں، ایسے واقعات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

انہوں نے شہید اہلکار کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہید کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔

ضیاءالحسن لنجار نے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ روہڑی واقعہ میں ملوث عناصر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور ایسے حملہ آوروں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔

وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ فائرنگ میں ملوث ملزمان کی فوری نشاندہی، چھاپوں اور تفتیش کا دائرہ بڑھایا جائے، جبکہ شہید اہلکار کے اہلخانہ کی ہر ممکن کفالت کو یقینی بنایا جائے۔
