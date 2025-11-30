پاکستانی لڑکی کو شادی کا جھانسہ دے کرچینی شہری کو فروخت کیے جانے کا انکشاف

راولپنڈی:
پاکستانی لڑکی کو شادی کے نام پر دھوکے میں مبینہ طور پر چینی شہریوں کو فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے اور متاثرہ لڑکی کا ویڈیو بھی بیان سامنے آگیا ہے۔
راولپنڈی پولیس نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کے بیان اور تھانہ صادق آباد میں دی جانے والی درخواست پر تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔
ویڈیو بیان میں لڑکی نے الزام عائد کیا کہ میں صادق آباد کی رہائشی ہوں جہاں عنایہ نامی خاتون نے کہا کہ آپ کے والدین وفات پاچکے ہیں اور چینی شہری سے آپ کی شادی کرادوں گی اور تم خوش رہو گی۔
انہوں نے بتایا کہ مذکورہ خاتون نے میری شادی کرادی اور مجھے بعد چینی شہری سے پتا چلا کہ اس نے مجھے 17 لاکھ میں خریدا ہے۔
متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ میری شادی کو تین مہینے ہوچکے ہیں اور میں حاملہ ہوں لیکن جب میں نے ادویات کے لیے چینی شہری سے پیسے مانگے تو انہوں نے پیسے نہیں دیے اور کہا میں ایک پیسے کی روادار نہیں ہوں کیونکہ اس نے مجھے 17 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔
انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ عنایہ غریب لڑکیوں کو خریدتی ہے اور ان کو فروخت کرتی ہے اور درخواست کی کہ عنایہ کو کڑی سے کڑی سزا ملے۔
پولیس کو بیان میں انہوں نے بتایا کہ عنایہ نے جس چینی باشندے سے رشتہ کرایا تھا وہ اسلام آباد ای الیون لے گیا جہاں دیگر چینی بھی آتے جاتے تھے اور اس دوران انکشاف ہوا کہ میری شادی نہیں بلکہ مجھے 17 لاکھ روپے میں فروخت کیاگیا ہے۔
بیان میں انہوں نے بتایا کہ چینی خاوند سے پوچھا تو اس نے تصدیق کی عنایہ کو 17 لاکھ دیے ہیں اور اس کے بعد سے خاوند اور عنایہ دونوں غائب ہیں جبکہ وہ حاملہ ہوکر دربدر ہوچکی ہوں لہٰذا قانونی کارروائی کی جائے۔
پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ معاملے کا علم ہوا ہے اور اس حوالے سے معلومات لی جا رہی ہیں۔