راولپنڈی میں ٹک ٹاکر لڑکی سے بدسلوکی، ایک ملزم خیبرپختونخوا سے گرفتار

ملزم کئی روز کی جدوجہد کے بعد گرفتار ہوا، نامزد دیگر تین ملزمان اور ثنا نامی لڑکی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری

اسٹاف رپورٹر December 01, 2025
اسلام آباد:

تھانہ نصیر آباد کی حدود میں ٹک ٹاکر لڑکی سے بدسلوکی اور بال کاٹنے کے معاملے میں پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کرلیا بقیہ کی تلاش جاری ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تھانہ نصیر آباد کی حدود میں ٹک ٹاکر لڑکی سے بدسلوکی کے کیس میں پیش رفت سامنے آئی ہے، پولیس نے ایف آئی آر میں نامزد چار مرکزی ملزمان میں سے  ایک کو گرفتار کرلیا ہے۔

پولیس کے مطابق ملزم محمد انیس عرف درانی کو کئی روز کی مسلسل جدوجہد کے بعد گرفتار کیا گیا، ملزم واردات کے بعد خیبرپختون خوا فرار ہوگیا تھا۔

یہ پڑھیں : ٹک ٹاکر ایمان پر تشدد اور بال کاٹنے کی وجہ سامنے آ گئی؛ سالگرہ کی تقریب میں کیا ہوا تھا؟

ذرائع کے مطابق دیگر تین ملزمان اور ثنا نامی لڑکی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔
