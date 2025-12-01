سعودی عرب میں مویشی چوری کرنے کے الزام میں 13 پاکستانی گرفتار

سعودی عرب میں چوری ایک سنگین جرم ہے جس کی ہاتھ کاٹنے سمیت سخت سزائیں ہیں

ملزمان جن کا تعلق پاکستان سے ہے، سعودی عرب میں بھیڑوں کی چوری میں ملوث ہیں

سعودی پولیس نے طائف کے علاقے سے 13 پاکستانیوں کو حراست میں کر عدالت میں پیش کردیا۔

سعودی میڈیا کے مطابق طائف شہر کے مضافاتی علاقوں میں بھیڑوں کی چوری کے واقعات میں اضافے سے پریشان علاقہ مکینوں نے تھانے میں شکایتیں درج کرائی تھیں۔

جس پر سعودی پولیس نے چوروں کی گرفتاری کے لیے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی جس نے مخبری، ریکی اور تحقیقات کا جال بچھایا۔

مختلف سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن کے نتیجے میں بالآخر پولیس ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہوگئی۔

سعودی پولیس نے بتایا کہ ٹھوس شواہد کی روشنی میں جن 13 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے ان سب کا تعلق پاکستان سے ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے پاسپورٹ ضبط کرلیے ہیں اور عدالتی کارروائی کا آغاز بھی کردیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ سعودی عرب میں چوری کو سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے اور سخت سزا رائج ہے جس میں ہاتھ کاٹنا بھی شامل ہے۔

 
