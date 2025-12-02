بلوچستان میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کیلیے ایف سی بلوچستان کا اہم اقدام

بلوچستان میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایف سی بلوچستان (نارتھ) نے اہم اقدام اٹھالیا۔
تفصیلات کے مطابق ایف سی بلوچستان (نارتھ) کے زیرِ اہتمام ضلع کوہلو میں شاندار فٹبال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب کے مہمان خصوصی آئی جی ایف سی بلوچستان (نارتھ) تھے۔
فٹبال ٹورنامنٹ میں مختلف علاقوں کی ٹیموں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ میں نوجوان کھلاڑیوں کی کارکردگی اور جذبہ قابلِ دید تھا۔
مہمانِ خصوصی آئی جی ایف سی بلوچستان (نارتھ) نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔
مہمانِ خصوصی نے نوجوانوں کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی صحت مند سرگرمیاں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے ساتھ مثبت راستہ بھی فراہم کرتی ہیں۔
مقامی عمائدین کا ٹورنامنٹ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ایف سی کی سرگرمیاں عوام اور فورسز کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مضبوط بناتی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں علاقائی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں مثبت رجحان کے فروغ کا باعث ہیں۔