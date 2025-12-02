نجی ہوٹل میں جرمنی، فرانس کی دوستی کی تقریب کا انعقاد

جرمن سفیر اینا لیپل ایمبسڈر فرانس نکولس گلے کا کہنا تھا کہ امن ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے

ذوالفقار بیگ December 02, 2025
facebook whatsup

جرمنی اور فرانس کی حکومت اور عوام نے دوستی، محبت، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دے کر جنگ کے راستے کو چھوڑ کر امن کا راستہ اپنایا۔

تفصیلات کے مطابق جرمنی، فرانس اور یورپین یونین کے اشتراک سے نجی ہوٹل میں جرمنی فرانس کی دوستی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں مختلف ممالک کے سفراء سمیت سول سوسائٹی اور طلبا کی شرکت کی تقریب میں دونوں ممالک کے ایمبسیڈرز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی اور فرانس کے لوگوں نے جنگوں کے بعد امن دیکھا اور دونوں ممالک نے ترقی کی۔

جرمن سفیر اینا لیپل ایمبسڈر فرانس نکولس گلے کا کہنا تھا کہ امن ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ تقریب میں پینل ڈسکشن میں ایمبسڈر جوہر سلیم  نمل سوشل سائنس کے ڈین ڈاکٹر ریاض شاد قائد اعظم یونیورسٹی کی اسوسیئٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک اور مجتبی علی عیسانی نے حصا لیا اور جرمن فرینچ دوستی اور چیلنجز اکانومی پر روشنی ڈالی شرکا کا کہنا تھا کہ جرمنی اور فرانس امن کے لئے اکھٹے ہوسکتے ہیں تو خطے میں امن کی بحالی کے لئے پاکستان اور بھارت کو اکھٹا ہونا چاہیے تاکہ قومیں ترقی کرسکے اور عوام خوشحال زندگی گزار سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Dec 02, 2025 08:59 PM |
ہانیہ عامر کی نئی ویڈیو وائرل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

ہانیہ عامر کی نئی ویڈیو وائرل، صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

 Dec 02, 2025 08:05 PM |
ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی خوبصورت تصاویر وائرل

ربیکا خان اور حسین ترین کی شادی کی خوبصورت تصاویر وائرل

 Dec 02, 2025 06:10 PM |

متعلقہ

Express News

ہانگ کانگ ٹاورز آتشزدگی، ہلاکتیں 94 تک پہنچ گئیں، سیکڑوں افراد اب بھی لاپتہ

Express News

میری وائرل ہونے والی نازیبا ویڈیوز سابق بوائے فرینڈ نے پھیلائیں؛ ٹک ٹاکر سامعہ

Express News

لیلۃ القدر: رحمت، برکت اور مغفرت

Express News

رمضان میں پرسکون رہنا ہے تو ان غذائی عادتوں کو چھوڑنا ہوگا

Express News

رمضان کےلیے 8 صحت بخش مشروب؛ آپ کو کون سا پسند ہے؟

Express News

روزے کے دوارن متحرک رہنے کیلیے پلیٹ میں کھانا کیسے ترتیب دیں؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو