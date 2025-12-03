انگلینڈ میں 24 ایتھلیٹس کے ایک گروپ نے 48 گھنٹوں تک ڈوج بال کھیل کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔
ڈوج سینٹرل کی جانب سے منعقد کی جانے والی ریکارڈ کی کوشش (جس کی میزبانی ہارٹلی پول میورکس ڈوج بال کلب نے کی) ہفتے کی صبح 9 بجے شروع ہوئی اور پیر کی صبح 9 بجے ختم ہوئی۔
48 گھنٹے کی اس کوشش کا مقصد طویل مدت تک ڈوج بال میراتھون کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا تھا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2012 میں ورمونٹ میں کیسلٹن اسٹیٹ کالج نے 41 گھنٹے، 3 منٹ اور 17 سیکنڈ تک ڈوج بال کھیل کر قائم کیا تھا۔
ریکارڈ کی اس کوشش میں 8000 ڈالر سے زیادہ رقم اکٹھی کی گئی جو عطیہ کر دی گئی۔