انگلینڈ: 48 گھنٹوں تک ڈوج بال کھیلنے کا ریکارڈ

ریکارڈ کی یہ کوشش ہفتے کی صبح 9 بجے شروع ہوئی اور پیر کی صبح 9 بجے ختم ہوئی

ویب ڈیسک December 03, 2025
انگلینڈ میں 24 ایتھلیٹس کے ایک گروپ نے 48 گھنٹوں تک ڈوج بال کھیل کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

ڈوج سینٹرل کی جانب سے منعقد کی جانے والی ریکارڈ کی کوشش (جس کی میزبانی ہارٹلی پول میورکس ڈوج بال کلب نے کی) ہفتے کی صبح 9 بجے شروع ہوئی اور پیر کی صبح 9 بجے ختم ہوئی۔

48 گھنٹے کی اس کوشش کا مقصد طویل مدت تک ڈوج بال میراتھون کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا تھا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2012 میں ورمونٹ میں کیسلٹن اسٹیٹ کالج نے 41 گھنٹے، 3 منٹ اور 17 سیکنڈ تک ڈوج بال کھیل کر قائم کیا تھا۔

ریکارڈ کی اس کوشش میں 8000 ڈالر سے زیادہ رقم اکٹھی کی گئی جو عطیہ کر دی گئی۔
