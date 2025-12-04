کراچی ایکسپو سینٹر میں 23ویں فارما ایشیا نمائش 2025 کی کامیاب تکمیل 

23ویں فارما ایشیا انٹرنیشنل ایگزیبیشن اینڈ کانفرنسز کا دوسرا دن کراچی ایکسپو سنٹر میں کامیابی سے تکمیل کو پہنچ گیا۔
تفصیلات کے مطابق نمائش کے دوسرے دن 13,500 سے زائد فارما پروفیشنلز کی شرکت رہی جبکہ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جنید الطاف نے نمائش ہالز کا دورہ کیا اور صنعتی ترقی کو سراہا۔
جنید الطاف نے کہا کہ فارما سیکٹر کی پیش رفت پاکستان کے مستقبل کی مضبوطی کا باعث ہے، فارما ایشیا نمائش میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان (ڈریپ)ایک اہم اجلاس منعقد کررہی ہے۔ اجلاس کا مقصد ملک میں ادویات کی ٹریس ایبلٹی نظام کے نفاذ پر بریفنگ اور پیش رفت کا جائزہ لیناہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈریپ کی ریگولیٹری اپ ڈیٹس فارما صنعت میں شفافیت اور میعاری نظام کا باعث بنیں گی۔ ایس آئی ایف سی اور پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا اشتراک سرمایہ کاری اور صنعتی استحکام کی بنیاد ثابت ہوگا۔
انہوں نے فارما ایشیا نمائش پاکستانی فارما انڈسٹری کی عالمی سطح پر شناخت اور ترقی کے لیے ایک اہم قدم قرار یدا۔ ایکسپو سے ادویات کی مقامی پیداوار میں بہتری، ملک میں سستی اور معیاری دواؤں کی دستیابی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔