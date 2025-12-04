پشاور پولیس بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ لعلے گروپ کو انجام تک پہنچا دیا

پشاور میں پولیس اسپیشل ٹیموں نے جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروہ لعل شیر عرف لعلے گروپ کو انجام تک پہنچا دیا۔
تفصیلات کے مطابق پشاور میں پولیس اسپیشل ٹیموں نے پورن شانگلہ اور شاہ پور پشاور میں کامیاب کارروائیاں کیں جس میں بدنام جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروہ لعل شیر عرف لعلے گروپ کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔
گروہ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ اور گرد و نواح میں دہشت، پولیس پر حملوں، قبضہ اور بھتہ خوری کی علامت تھا۔ پشاور پولیس کے سی سی پی اسپیشل ٹیم کے علی الصبح پورن شانگلہ اور شاہ پور پشاور میں مقابلے ہوئے۔
پولیس نے بتایا کہ پشاور: اشتہاری ملزمان لعل شیر اور جان شیر شانگلہ، رمضان شیر پشاور میں مقابلے میں ہلاک کر دیئے گئے جبکہ ملزمان قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، پولیس پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ، زمینوں پر قبضوں کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔
علاوہ ازیں رمضان شیر کے گھر پر چھاپے کے دوران ساتھیوں کی پولیس پر فائرنگ کی زد میں رمضان شیر بھی ہلاک ہوا اور دو ساتھی فرار ہوئے۔ اہم کامیابی حاصل کرنے والی پولیس ٹیموں کیلئے انعام کا اعلان بھی کیا گیا۔