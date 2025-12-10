پنڈی میں غیرانسانی تشدد کی دو ویڈیوز وائرل، ملزم کی تلاش شروع

ایک ویڈیو میں نوجوان آدھے سر سے گنجا اور نیم برہنہ دیکھا جاسکتا ہے

ویب ڈیسک December 10, 2025
راولپنڈی:

جڑواں شہروں میں جرائم کی سرگرمیوں مین ملوث ملزمان کی جانب سے نوجوانوں پر تشدد  کر کے غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنانے کی دو ویڈیوز وائرل ہورہی ہیں۔

پولیس نے ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد چھان بین کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر دو مختلف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں نوجوان کے ساتھ غیرانسانی سلوک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

ایک ویڈیو میں نوجوان آدھے سر سے گنجا اور نیم برہنہ دیکھا جاسکتا ہے  جبکہ دوسری ویڈیو میں ایک شخص کو ہاتھ اوپر باندھ کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے ۔

پولیس کا کہنا ہے کہ بلال نامی ملزم کے خلاف راولپنڈی اسلام آباد میں ڈکیتی سمیت دیگر مقدمات درج ہیں جبکہ پولیس نے مزید چھان بین کا آغاز کر دیا۔
