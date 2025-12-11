پنجاب غریب ترین صوبہ ہے جہاں بی آئی ایس پی میں سب سے زیادہ خواتین ہیں، مزمل اسلم

اگر پنجاب واقعی اتنا خوشحال ہے تو 51 لاکھ غریب خاندان کیوں ہیں؟ جب کہ کے پی میں 22 لاکھ اور سندھ میں 26 لاکھ ہیں

اسٹاف رپورٹر December 11, 2025
(فوٹو : فائل)

مشیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام فنڈز کی تقسیم پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ غریب اور مستحق افراد کا صوبہ ہے دلیل یہ ہے 51 لاکھ پنجاب کے خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں۔ 

اپنے بیان میں مشیر خزانہ نے کہا کہ دوسرے نمبر پر سندھ کی 26 لاکھ خواتین بینظیر انکم سپورٹ کے پیسے لیتی ہیں، خیبرپختونخوا کی 22 لاکھ خواتین اور بلوچستان کی 4 لاکھ 85 ہزار خواتین بینظیر انکم سپورٹ فنڈز سے مستفید ہو رہی ہیں جبکہ اسلام آباد کی 21 ہزار خواتین بینظیر انکم سپورٹ سے فنڈز لیتی ہیں۔

مشیر خزانہ نے سوال اٹھایا کہ اگر پنجاب واقعی اتنا ہی خوشحال صوبہ ہے تو 51 لاکھ غریب خاندان کیوں ہیں؟ مزمل اسلم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا معاملہ توسمجھ آتا ہے کیونکہ پچھلے 20 سالوں سے یہ آپریشن اور دہشت زدہ ہے، پنجاب کو این ایف سی کے تحت 52 فیصد وسائل بھی دئیے جاتے ہیں اس کے باوجود اتنی غربت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
