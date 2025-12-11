پاکستانی فلم ویلکم ٹو پنجاب نے عالمی ایوارڈ جیت لیا

December 11, 2025
پاکستانی فلموں کی عالمی سطح پر چوتھی بڑی کامیابی، ویلکم ٹو دی پنجاب نے باکو فلم فیسٹیول میں بہترین آڈینس ایوارڈ جیت لیا-

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی فلم انڈسٹری نے عالمی سطح پر ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے رواں سال اپنی چوتھی بڑی کامیابی اپنے نام کر لی۔

آذربائیجان میں 7 سے 10 دسمبر 2025 تک منعقد ہونے والے باکو سنیما بریز فلم فیسٹیول میں پاکستان نے بھرپور شرکت کی/

 فیسٹول کے دوران تین پاکستانی فلموں کی خصوصی نمائش کی گئیں، فیسٹیول کے دوران پاکستان فلم ڈے کے موقع پر پیش کی جانے والی فلم ویلکم ٹو دی پنحاب نے بہترین آڈینس ایوارڈ اپنے نام کیا۔

اس فلم کے پروڈیوسر صفدر ملک جبکہ ہدایت کار شہزاد رفیق ہیں۔

پاکستانی وفد کے مطابق یہ ایوارڈ عالمی سطح پر پاکستانی سینما کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا ثبوت ہے، اس سے قبل بھی پاکستانی فلموں نے 2025 میں متعدد عالمی پلیٹ فارمز پر نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔

اس سے قبل چین میں منعقد ہونے والے ایس سی او فلم فیسٹیول میں فلم نایاب نے بہترین جیوری کرٹک ایوارڈ جبکہ فلم دیمک نے بہترین ایڈیٹنگ ایوارڈ اپنے نام کیے۔

اسی طرح روس میں ہونے والے یوریشیا فلم فیسٹیول میں پاکستان کی معروف اداکارہ سونیا حسین کو بہترین پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔

وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق ڈیجیٹل، میڈیا اور فلم پالیسی ادارہ عالمی پلیٹ فارمز پر پاکستان کی نمائندگی کو مؤثر بنانے، ثقافتی سفارت کاری کو فروغ دینے اور انٹرنیشنل کو پروڈکشن کے نئے دروازے کھولنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔

وزارت نے پاکستانی فلموں کی حالیہ کامیابیوں کو تخلیقی شعبے کی بڑھتی ہوئی معیاریت اور دنیا بھر میں اس کی رسائی کی علامت قرار دیا ہے- پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے ایگزیکٹیو ڈی جی ڈی ای ایم پی ثمینہ فرزین، ڈائریکٹر فلم سیکشن سیدہ سائرہ رضا اور ڈپٹی ڈائریکٹر سمیعہ چنا کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہی کی محنت کی بدولت پاکستان نے عالمی سطح پر مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کی-
 Dec 11, 2025 09:59 PM
سارہ خان کو فقیر نے شکریہ کے ساتھ بسکٹ واپس کردیے، ویڈیو وائرل

سارہ خان کو فقیر نے شکریہ کے ساتھ بسکٹ واپس کردیے، ویڈیو وائرل

 Dec 11, 2025 09:23 PM
’دو ہفتے سے لڑ رہی ہوں‘، انوشے اشرف کے پیغام پر مداح پریشان

’دو ہفتے سے لڑ رہی ہوں‘، انوشے اشرف کے پیغام پر مداح پریشان

 Dec 11, 2025 08:17 PM

