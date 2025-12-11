اداکارہ سارہ علی خان کے دیے گئے بسکٹ فقیر نے شکریہ کے ساتھ واپس کردیے، ویڈیو وائرل

معروف بالی ووڈ اداکار سیف علی خان المعروف چھوٹے نواب کی صاحبزادی اور مشہور اداکارہ سارہ علی خان کے ساتھ دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے۔

سارہ علی خان نے انڈسٹری میں قدم رکھنے کے بعد اپنی صلاحیتوں سے اداکاری کا لوہا منوایا اور بہت کم عمری میں ہی عالمی سطح پر شہرت حاصل کرلی۔

انہوں نے بہت کم عرصے میں بالی ووڈ کے تقریبا بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے۔

لاکھوں دلوں کی جان سمجھی جانے والی اداکارہ سارہ علی خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس میں وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں۔

ویڈیو کے مطابق گاڑی رکنے کے بعد سارہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہیں تو وہاں فقیر پہنچ کر بھیک کی فریاد کرتا ہے۔ اس پر اداکارہ نے اُسے اٹھا کر گاڑی میں پڑے بسکٹ دیے۔

Sara Ali Khan was sitting in her car when a poor person came asking her for something.

She offered him some biscuits.

MAN : Main biscuit nahi khata, thank you 😂😂 pic.twitter.com/fhCyfu1T02

— News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 11, 2025

حیران کن طور پر فقیر نے بسکٹ لینے سے انکار کیا اور جواب دیا کہ ’شکریہ میں بسکٹ نہیں کھاتا میرا سینہ جلتا (بدہظمی ہوتی) ہے‘۔

اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے دلچسپ تبصرے کیے جن میں سے ایک کا تبصرہ بہت وائرل ہوا۔ صارف نے لکھا کہ ’صرف سارہ خان نہیں بلکہ فقیر کو بھی اپنے کھانے پینے اور صحت کا بہت خیال رہتا ہے‘۔

انٹرنیٹ پر شیئر ہونے والی ویڈیو کے مقام اور شہر کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوسکی ہے تاہم بہت سارے صارفین کا ماننا ہے کہ یہ ویڈیو پپرازی نے ممبئی میں ریکارڈ کی ہے۔
