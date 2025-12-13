جاپان: دنیا کی پہلی خودکار مسافر فیری کی رُونمائی

جاپان میں درجنوں چھوٹے چھوٹے جزائر موجود ہیں جن کو آمد و رفت کے لیے فیریز پر انحصار کرنا پڑتا ہے

December 13, 2025
جاپان میں خودکار سمت شناسی کی صلاحیت کی حامل دنیا کی پہلی مسافر فیری کی رُونمائی کردی گئی۔

نیپون فاؤنڈیشن کے مطابق اولمپیا ڈریم سیٹو فیری شِن اوکایاما بندرگاہ سے ٹونوشو بندرگاہ کے درمیان مسافروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی سیمی آٹونومس (جزوی خودکار) آپریشن 11 دسمبر سے شروع کر دیا گیا ہے۔

جاپان کو آبادی کی بڑھتی عمر کے مسئلے کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ملک کو متعدد شعبوں میں انسانی عملے کی کمی کے بحران کی مشکل درپیش ہے۔

ان ہی میں سے ایک کوسٹل شپنگ انڈسٹری ہے اور اعداد و شمار کے مطابق اس شعبے میں نصف سے زیادہ عملے کی عمر 50 برس سے زیادہ ہے۔

جاپان میں درجنوں چھوٹے چھوٹے جزائر موجود ہیں جن کو ہومشو، ہوکائیڈو، کیوشو اور شِکوکو جیسے جزائر سے جڑے رہنے کے لیے فیریز پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔
