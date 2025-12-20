عالمی شہرت یافتہ گلوکار استاد راحت فتح علی خان کے گھر ان دنوں خوشیوں کا سماں ہے، جہاں ان کی بیٹی ماہین خان کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوچکا ہے۔
لاہور میں منعقد ہونے والی روایتی مایوں کی خوبصورت تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں، جنہوں نے مداحوں کی بھرپور توجہ حاصل کی۔
یہ تقریب خاندانی اور ثقافتی روایات سے بھرپور تھی، جس میں قریبی رشتے داروں اور اہلِ خانہ نے شرکت کی۔ مایوں کی محفل میں محبت، اپنائیت اور خوشی کا رنگ نمایاں رہا، جب کہ اس موقع نے مداحوں کو استاد راحت فتح علی خان کی ذاتی زندگی کی ایک نایاب جھلک بھی دکھائی۔
مایوں کے موقع پر ماہین خان نے سنہری رنگ کا دیدہ زیب لہنگا زیب تن کیا، جس میں وہ نہایت دلکش نظر آئیں۔ ان کے ہونے والے شوہر شایان بھی روایتی لباس میں ان کے ہمراہ موجود تھے، اور دونوں کے درمیان ہم آہنگی اور خوشگوار تعلق تقریب کے دوران نمایاں دکھائی دیا۔
خاندانی ذرائع کے مطابق، ماہین خان کا نکاح جمعہ کو ہوچکا ہے، جب کہ شادی اور رخصتی کی مرکزی تقریبات 26 دسمبر کو منعقد ہوں گی، جن میں شوبز اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت بھی متوقع ہے۔ استاد راحت فتح علی خان کی بیٹی کی شادی کی یہ تقریبات مداحوں میں خاصی دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔