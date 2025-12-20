 ایبٹ آباد میں دل دہلا دینے والا واقعہ، باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر مار ڈالا

علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جب کہ تھانہ میرپور کی حدود میں افسوسناک سانحے کی تحقیقات کا آغاز کردیا

 ایبٹ آباد میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں باپ نے تین بچوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔

رپورٹ کے مطابق کاغان کالونی میں قیامت، حالات سے تنگ شخص نے اپنے ہی بچوں کی جان لے لی، تین معصوم بچے جاں بحق ہوگئے، والد زندہ بچ گیا، والدہ کی حالت تشویشناک ہے۔

 میاں بیوی کو ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل کردیا گیا، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جب کہ تھانہ میرپور کی حدود میں افسوسناک سانحے کی تحقیقات کا آغاز کردیا۔

کاغان کالونی میں اقر لین میں کاشف سواتی نامی شخص نے بیوی اور بچوں کو زہر دے کر خودکشی کی کوشش کی، 3 معصوم بچے جاں بحق ہوگئے۔
