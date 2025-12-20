پنجاب اسمبلی، مسلم خاتون کو بے حجاب کرنے پر وزیرِ اعلیٰ بہار کیخلاف مذمتی قرارداد جمع

یہ قرارداد مسلم لیگ (ن) کی رکن حناء پرویز بٹ کی جانب سے پیش کی گئی

ویب ڈیسک December 20, 2025
facebook whatsup

پنجاب اسمبلی میں بھارتی ریاست بہار میں وزیرِ اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے مسلمان خاتون ڈاکٹر کا حجاب زبردستی اُتارنے کے واقعے پر مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی۔ یہ قرارداد مسلم لیگ (ن) کی رکن حناء پرویز بٹ کی جانب سے پیش کی گئی۔

قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان بھارتی وزیرِ اعلیٰ کے شرمناک اور توہین آمیز فعل کی شدید مذمت کرتا ہے اور سرکاری تقریب میں مسلمان خاتون ڈاکٹر کے حجاب کی توہین کو ناقابلِ قبول قرار دیتا ہے۔

ایوان نے اس اقدام کو خواتین کی عزت و وقار اور مذہبی آزادی کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا اور واقعے کو بھارت میں اقلیتوں، بالخصوص مسلمان خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تعصب کا ثبوت کہا۔

متاثرہ خاتون ڈاکٹر کے باوقار اور جرات مندانہ ردِعمل کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ نتیش کمار فوری طور پر اپنے غیر اخلاقی رویے پر استعفیٰ دیں، واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں اور بھارت میں خواتین اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کا عالمی سطح پر نوٹس لیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

ڈکی بھائی کی عدالت میں پیشی، کیس میں مزید کیا ہوا؟

 Dec 20, 2025 04:49 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مایوں، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

 Dec 20, 2025 02:28 PM |
اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

اداکارہ فاطمہ امجد کے بولڈ ڈانس کی ویڈیو وائرل، صارفین بھڑک اٹھے

 Dec 20, 2025 01:21 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی

Express News

ڈاکٹر غلام علی ملاح کو پیرا کا قائم مقام چیئرمین تعینات کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ حکومت نے کراچی کے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کیلیے 9 ارب روپے کی منظوری دے دی

Express News

شمالی وزیرستان؛ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، 4 جوان شہید

Express News

قوم متحد اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلیے پُرعزم ہے، وزیراعظم

Express News

تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو