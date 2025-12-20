تحریک انصاف مزاحمت کا راستہ اختیار کرے ہم ساتھ کھڑے ہیں، ایمان مزاری

پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا، اسے مفاہمت نہیں کرنی چاہیے

December 20, 2025
اسلام آباد:

معروف وکیل ایمان مزاری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے وہ راستہ اختیار کرے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔

تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے وکیل ایمان مزاری نے کہا پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے کیوں کہ عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا، تحریک انصاف اپنی پالیسی واضح طور پر بیان کرے اور فیصلہ کرے کہ کیا آپ سہیل آفریدی والی مزاحمت چاہتے ہیں یا مفاہمت کا راستہ چاہیے؟ مگر یہ واضح رہے کہ ظالم، جابر اور قابض کے سامنے مفاہمت نہیں مزاحمت ہی کی جاتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ میں پی ٹی آئی کی ووٹر یا سپورٹر نہیں ہوں مگر میری پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ اپنی پالیسی واضح کردے کہ وہ مزاحمت کے لیے تیار ہے تو ہم سب اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جب میری والدہ شیریں مزاری تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر تھیں تو میں خود پی ٹی آئی کی سخت مخالف تھی اور پی ٹی آئی پر شدید تنقید کرتی تھی مگر یہ بات ہے مگر آج یہ بات پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں ہے پاکستان کے عوام کے اور اس کے مینڈیٹ کی ہے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ عوام کے مینڈیٹ پر دن دیہاڑے ڈاکہ ڈالا جائے۔

انہوں ںے کہا کہ کل جو عمران خان کے پر تنقید کرتے تھے آج وہ عمران خان کے حقوق کی بات کررہے ہیں کیوں کہ ہم اپنے عوام کے حقوق کی بات کررہے ہیں اور آج مجھ سمیت پی ٹی آئی پر تنقید کرنے والے اڈیالہ کے باہر جاکر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں جن پر اڈیالہ کے باہر بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، ہم مل کر ایسے رویے کی مذمت کرنی چاہیے چاہے وہ ماہ رنگ بلوچ ہو، عمران خان ہو یا علی وزیر ہو، ہم سب کو اس رویے کے خلاف ایک آواز ہوکر سڑکوں پر آنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک غیرقانونی اقدام کے ذریعے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ہٹادیا گیا، ہمیں پتا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس کیوں بنایا گیا، میں کراچی بار ایسوسی ایشن اور کراچی کے وکلا کو اور لاہور کے وکلا کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ وہ آج بھی آئینی ترامیم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اسلام آباد کے صحافیوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ صحافی کا سوال پوچھنا جرم بن چکا ہے، تنقید کرنا اور سچ بولنا اس ملک میں جرم بن چکا ہے اور آپ کو سچ بولنے پر گرفتار کرکے پورے ملک کا ٹور کرادیا جائے گا۔
