یمن میں سعودی اتحاد کی ہتھیاروں اور فوجی گاڑیوں پر حملے کی ویڈیو وائرل

یمن کے معاملے پر سعودیہ اور امارات کے اختلافات کھل کر سامنے آگئے

ویب ڈیسک December 30, 2025
facebook whatsup
سعودی اتحادی فورسز نے یمن میں مکلا بندرگاہ پر یو اے ای کے جہاز کو نشانہ بنایا

یمن میں جاری کشیدہ صورتِ حال کے دوران سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحادی فورسز کی ایک تازہ کارروائی کی ویڈیو سامنے آ گئی.

عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیوز اُس وقت کی ہیں جب سعودی اتحادی فورسز نے ہتھیاروں کی ترسیل کرنے والی فوجی گاڑیوں کا ڈرون کیمرے سے تعاقب کیا اور پھر نشانہ بھی بنایا۔

سعودی سربراہی میں اتحادی فوج نے یہ فضائی کارروائی مشرقی یمن کی اہم بندرگاہ مکلا میں کی گئی جہاں مبینہ طور اتارا جانے والا اسلحہ متحدہ عرب امارات سے آیا تھا۔

سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اسلحہ جنوبی یمن کی علیحدگی پسند تنظیم سدرن ٹرانزیشنل کونسل (STC) کے لیے لایا گیا تھا جو یمن سے علیحدہ ایک خود مختار ریاست کے قیام کے حامی ہیں۔

سعودی اتحاد فورسز کی جانب سے جاری کی گئی ڈرون فوٹیج میں بندرگاہ پر گاڑیوں اور عسکری سامان کی ان لوڈنگ واضح طور پر دکھائی گئی ہے۔

علاوہ ازیں ایک اور ویڈیو میں سعودی اتحادی فورسز کو ان ہتھیاروں کو فضائی حملے میں نشانہ بناکر تباہ کرتے بھی دکھایا گیا ہے۔

اتحادی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب دو بحری جہاز 27 اور 28 دسمبر 2025 کو فجیرہ بندرگاہ سے روانہ ہو کر بغیر اجازت مکلا پہنچے۔

ترجمان کرنل ترکی المالکی کے مطابق ان جہازوں نے اتحاد کی جوائنٹ فورسز کمانڈ سے کوئی باضابطہ منظوری حاصل نہیں کی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ اسلحہ اور فوجی گاڑیاں اتارنے سے قبل جہازوں کے ٹریکنگ سسٹمز بھی بند کر دیے گئے جس سے ان کے مشن کو مزید مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔

سعودی اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ اسلحہ کی یہ کھیپ حضرموت اور المہرہ کے صوبوں میں بدامنی کو بڑھانے کے لیے لائی گئی تھی۔

انھوں نے مزید کہا کہ یہ نہ صرف کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے منافی ہے بلکہ اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2216 (2015) کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔

ان کے بقول یمن کی پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل کے چیئرمین کی باضابطہ درخواست پر سعودی اتحاد کی فضائیہ نے انتہائی محدود مگر درست کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ اور فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔

دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے یمن کے معاملے پر سعودی عرب کے حالیہ بیانات کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے تمام الزامات کو مسترد کردیا۔

متحدہ عرب امارات نے کہا کہ جہاز میں اسلحہ نہیں تھا بلکہ جو بھی سامان تھا وہ یمن میں مقیم اماراتی فوج کے لیے تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

امریکی پاپ اسٹار بیونسے ارب پتی موسیقاروں کی فہرست میں شامل

 Dec 30, 2025 06:53 PM |
راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کے ولیمے کا فوٹو شوٹ وائرل

Dec 30, 2025 04:42 PM |
30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

30 سال سے زائد عمر کے وہ پاکستانی اسٹارز جو اب بھی سنگل ہیں

 Dec 30, 2025 03:15 PM |

متعلقہ

Express News

مجرمانہ سرگرمیاں؛ سعودی عرب سے ہزاروں بھارتیوں کو ملک بدر کردیا گیا

Express News

نقاب میں توانا اور گرج دار آواز: اسرائیل کو ناکوں چنے چبوانے والے ابو عبیدہ کون ہیں؟

Express News

اسرائیلی فوج کی ابو عبیدہ کو شہید کرنے کی ویڈیو پھر سے وائرل

Express News

حماس نے القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کردی

Express News

آئندہ برس میگھن مارکل اور پرنس ہیری میں علیحدگی؛ ماہر نجومی کی پیشگوئی نے ہلچل مچا دی

Express News

عازمین حج و معتمرین ہوشیار رہیں؛ سعودی عرب نے عمرہ کمپنی پر پابندی عائد کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو