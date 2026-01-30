ایس ایس جی کمانڈوز ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مشق

مشق میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن اور ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاریوں کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔

خالد محمود January 30, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ایس ایس جی ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گردوں اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو کامیابی سے گرفتار کرنے سے متعلق مشق کا انعقاد کیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار افواج پاکستان کے قابل فخر ایس ایس جی کمانڈوز آج بھی ملک کے طول وعرض میں دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہیں۔

افواج پاکستان نے پاک سر زمین کے تحفظ کے لیے لاتعداد جانوں کی قربانیاں دیں اور ایسے میں افواج پاکستان کے قابل فخر ایس ایس جی کمانڈوز نے بھی دہشت گردوں کا صفایا کرنے میں اپنا  اہم کردار ادا کیا اور لاتعداد قربانیاں دیں۔

اسی ضمن میں ایس ایس جی ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گردوں اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو کامیابی سے گرفتار کرنے سے متعلق مشق کا انعقاد کیا گیا۔ مشق میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن اور ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاریوں کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔

دورے کے دوران ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری اور بحفاظت نکالنے کے آپریشن کی عملی مشق پیش کی گئی، جس میں ایویزیو ڈرائیونگ اور کاؤنٹر اٹیک ٹیموں کے فوری ردِعمل کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔

پاکستان کی اسپیشل فورسزکا یہ یونٹ دشمن کی قید سے یرغمالیوں کی بازیابی اور انتہائی سنگین سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی ذمہ داری انجام دیتا ہے۔

اس یونٹ نے بے شمار آپریشنز میں حصہ لیا جن میں سے چند ایک آپریشن پین آم               1986ء ، آپریشن سن رائز لال مسجد 2007ء ، آپریشن  جانباز جی ایچ کیو 2009ء، اے پی ایس پشاور 2014ء ، بنوں سی ٹی ڈی کمپلیکس 2022ء اور جعفر ایکسپریس 2025ء قابل ذکر ہیں۔

یہ ایلیٹ فورس شہری جنگ، اینٹی ہائی جیکنگ آپریشنز ہائی ویلیو ٹارگٹ کی گرفتاری میں مہارت رکھتی ہے۔ اس یونٹ کے ہر فرد افسر  سے لے کر سپاہی تک کا انتخاب متعدد سخت مراحل، ٹیسٹ اور خصوصی تربیتی کورسز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |
ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |

متعلقہ

Express News

تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، وزیرمملکت

Express News

بھاٹی گیٹ واقعہ، وزیراطلاعات پنجاب نے متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال، ڈھاکا سے پرواز کراچی پہنچ گئی

Express News

لاہور واقعہ، غفلت برتنے پر برطرف افسران کو دوبارہ ملازمت نہیں ملنی چاہیے، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، پولیس اہلکار سمیت 2 نوجوان جاں بحق

Express News

پاکستان سمیت کسی ملک سے اپنی حمایت میں جنگ میں کودنے کا مطالبہ نہیں کررہے، ایرانی سفیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو