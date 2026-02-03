ماہرین نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مہلک چیچک (اسمال پاکس) آئندہ عالمی وباء کے پھوٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔
تیزی سے پھیلنے والے اس وائرس (جس کو طب کے میدان میں ویریولا کہا جاتا ہے) کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے عالمی سطح پر ویکسینیشن کے بعد 1980 میں ختم کر دیا گیا تھا۔
آج کی تاریخ میں یہ وائرس انتہائی محتاط سیمپلز کی صورت میں ہائی سیکیورٹی لیبارٹریز میں رکھا ہوا ہے اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔
تاہم، سائنس دانوں نے اب خبردار کیا ہے کہ چیچک کو دنیا سے ختم کرنے سے لوگوں میں دیگر پاکس وائرسز کے خلاف مدافعت میں کمی واقع ہوئی ہے۔
آرتھوپاکس وائرس فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرسز چیچک کی جگہ لے سکتے ہیں اور نئی عالمی وباء کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان وائرسز میں منکی پاکس اور کم مشہور بوریل پاکس، بوفیلو باکس اور کیمل پاکس شامل ہیں۔
واضح رہے 20 ویں صدی چیچک کے سبب 50 کروڑ کے قریب افراد کی موت واقع ہوئی تھی۔