خواجہ نافع کا کوپر کونولی کو اسٹمپ، آؤٹ یا ناٹ آؤٹ؟ بحث چھڑ گئی

کوپر کونولی محمد نواز کی گیند پر آگے نکل کر کھیلنے کی کوشش میں اسٹمپڈ آؤٹ ہوگئے تھے

اسپورٹس ڈیسک February 03, 2026
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کوپر کونولی کے اسٹمپڈ آؤٹ پر بحث چھڑ گئی۔

تفصیلات کے مطابق آسٹریلوی ٹیم ہدف کے تعاقب میں مشکلات کا شکار تھی اور اسے 38 گیندوں پر 126 رنز درکار تھے جبکہ 4 وکٹیں باقی تھیں۔

ایسے میں کوپر کونولی نے میچ کے سب سے کامیاب بولر محمد نواز کی گیند پر آگے نکل کھیلنے کی کوشش کی تاہم گیند ان کی لیگ سائیڈ سے کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی جنہوں نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشکل اسٹمپ کیا۔

وہاں موجود امپائر، دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور یہاں تک کہ تھرڈ امپائر نے بھی اس وقت یہ بات نوٹ نہ کی یہ اسٹمپ  آئی سی سی قوانین کے مطابق درست نہیں تھا۔

ہوا کچھ یوں کہ خواجہ نافع نے اسٹمپ بائیں ہاتھ سے کیا جبکہ گیند ان کے دائیں ہاتھ میں تھی۔

آئی سی سی قوانین کے مطابق اسٹمپنگ کو تب ہی درست سمجھا جاتا ہے جب گیند اسی ہاتھ میں ہو جس سے وکٹوں کو نشانہ بنایا جائے۔

بعد ازاں اس معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ گئی ہے۔
