پاکستان کو جی-20 ممالک کی صف میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے، اسحاق ڈار

اسلام آباد:
نائب وزیرِاعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے معاشی میدان میں متعدد کامیابیاں حاصل کیں، اب پاکستانی معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور پاکستان کو جی-20 ممالک کی صف میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔
اسلام آباد میں شاہ عبدالطیف کاظمی (بری امام) کے مزار پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈارنے کہا کہ 2017 میں پاکستان دنیا کی 24 ویں بڑی معیشت بن گیا تھا تاہم بعد میں معاشی حالات خراب ہو گئے اور عوام کو مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوامِ عالم میں باوقار قوم بنے گا، پاکستان کو جی-20 ممالک کی صف میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستان قدرتی معدنی وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان کے پاس کھربوں روپے مالیت کے معدنی وسائل موجود ہیں اور ان وسائل کی تلاش کے لیے بھرپوراقدامات کیے جا رہے ہیں۔
نائب وزیراعظم نے کہا کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان دنیا کے چوتھے بڑے گیس ذخائر کا حامل ملک ہے اور یہاں سونا، تانبا اور قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کے دورِ حکومت میں ملک کو معاشی دیوالیہ پن سے بچایا گیا جبکہ پاکستان تحریکِ انصاف کے دور میں پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار رہا۔
وزیرخارجہ نے کہا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی اور بھارت کے خطے میں چوہدراہٹ قائم کرنے کے عزائم ناکام بنا دیے گئے ہیں۔
انہوں نے اسلام کی تبلیغ و ترویج میں صوفیائے کرام کے کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا اور شاہ عبدالطیف کاظمی (بری امام) کے مزار پر چادر چڑھائی۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حضرت بری امام کے سالانہ عرس کی تقریب میں شرکت ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔
نائب وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے بری امام کمپلیکس کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا ہے جو پہلے تاخیر کا شکار رہا ہے، انہوں نے بری امام کے مزار کی ترقی و تحفظ میں کردار ادا کرنے والے اہلکاروں کی کاوشوں کو سراہا۔
حضرت شاہ عبدالطیف کاظمی بری امام کا تین روزہ سالانہ عرس 8 اگست سے 10 اگست تک منایا جائے گا۔