20 سالہ نوجوان نے دنیا کا دوسرا چھوٹا ترین ملک بنالیا

اس کی سرکاری زبانوں میں انگریزی، کروشیائی اور سربیائی زبانیں شامل ہیں

ویب ڈیسک August 08, 2025
facebook whatsup

آسٹریلیا سے سیاحت پر آئے ایک 20 سالہ نوجوان نے دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک قائم کر دیا ہے۔

اس نئے ملک کا نام  Free Republic of Verdis ہے جس کے قائم کرنے کا اعلان ڈینیل جیکسن نامی نوجوان نے کیا۔

یہ ملک کروشیا اور سربیا کے درمیان دانوب شہر کے کنارے واقع ایک متنازع اور بغیر کسی ملک کے ماتحت ہے۔ یہ علاقہ تقریباً 0.5 مربع کلومیٹر جتنا ہے جو جنگل کے ٹکڑے پر ہے۔

یہ ملک دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک قرار دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر ویٹیکن سٹی ہے۔ فری ریپبلک آف ڈیویس کا باقاعدہ اپنا پرچم، حکومت، کابینہ، کرنسی اور پاسپورٹ ہیں۔

اس کی سرکاری زبانوں میں انگریزی، کروشیائی اور سربیائی زبانیں شامل ہیں اور کرنسی کے طور پر یہاں یورو استعمال ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں شہریوں کی تعداد تقریباً 400 ہے جن کا انتخاب ڈینیل نے 15,000 سے زیادہ درخواست دہندگان میں سے کیا ہے۔

اس ملک کا منصوبہ سال 2019 میں شروع ہوا جب ڈینیل صرف 14 سال کے تھے۔ انہوں نے اس خیال کو دوستوں کے ساتھ ایک "تجربے" کے طور پر شروع کیا۔ سنہ 2019 میں مخصوص قوانین اور پرچم کے قیام کے بعد رسمی اعلان کر دیا گیا۔

تاہم اس اعلان کے بعد بین الاقوامی ردعمل و تنازعات نے جنم لیا ہے جس کے نتیجے میں کروشیا کے حکام نے ڈینیل کے ملک بنانے کے اعلان کو اپنی سالمیت کیلئے خطرہ قرار دیا۔ کروشین حکام نے ڈینیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا ہے اور زندگی بھر کے لیے ان کا کروشیا میں داخلہ بند کردیا ہے۔

ڈینیل کے مطابق کروشیا کے برعکس سربیا کے حکام نے زیادہ نرم رویہ اختیار کیا ہے اور وہ اس سے مستقبل میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار

 Aug 10, 2025 03:56 PM |
ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

 Aug 10, 2025 03:44 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی دوبارہ ملاقاتیں؟ مداحوں کی شدید تنقید

 Aug 10, 2025 12:40 PM |

رائے

دہشت گرد اور قومی مفادات

دہشت گرد اور قومی مفادات

 Aug 10, 2025 02:01 AM |
سوئس سسٹم

سوئس سسٹم

 Aug 10, 2025 01:37 AM |
ہمیں معاف رکھیں !!

ہمیں معاف رکھیں !!

Aug 10, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

پاناما کی گیشا کافی نے مہنگے داموں فروخت ہونے کا ریکارڈ بنا دیا

Express News

برازیل کی گائے نے تین دن میں 343 لیٹر دودھ دے کر ریکارڈ قائم کردیا

Express News

امریکا: 30 فِٹ اور 7 انچ بلند سورج مکھی نے عالمی ریکارڈ پر نظریں جما لیں

Express News

امریکا: فنڈ ریزنگ کیلئے 82 ہزار مصنوعی بطخیں دریا میں چھوڑنے سے لاکھوں ڈالر جمع

Express News

20 سالہ نوجوان نے دنیا کا دوسرا چھوٹا ترین ملک بنالیا

Express News

برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو