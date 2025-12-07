امید کی پٹڑی پرچلتا سفر

جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ریفربشڈ اور نئی کوچز کی فراہمی کا عمل ٹرینوں میں جاری ہے

سید اعجاز الحسن December 07, 2025
پاکستان ریلوے ایک قومی ادارہ ہے جو روزانہ لاکھوں مسافروں کو سفری سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مال برداری کے ذریعے صنعت و تجارت کو سہارا دیتا ہے۔ پچھلے آٹھ ماہ میں ریلوے میں کئی اصلاحات کی گئیں جن کا مقصد ادارے کو جدید خطوط پر استوارکرنا، عوام کو جدید بہترین سہولیات فراہم کرنا اور محکمہ میں مالی نقصان میں کمی لانا ہے۔

ریلوے وہ ادارہ جو کبھی پاکستان کی معاشی شہ رگ سمجھا جاتا تھا، برسوں سے زوال اور بے توجہی کا شکار رہا، مگر گزشتہ چند ماہ میں اس نظام کے وہ مناظر سامنے آنا شروع ہوگئے ہیں جنھیں دیکھ کر امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔

وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دو مختلف مقامات لاہور اور کراچی پر کیے گئے خطابات اسی بدلتی سوچ اور نئے سفر کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔

جولائی میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر پاک بزنس ایکسپریس کی افتتاحی تقریب میں وزیراعظم نے جس اعتماد سے کہا کہ’’ پاکستان ریلوے میں مثبت تبدیلی نظر آرہی ہے‘‘ وہ محض رسمی جملہ نہیں تھا۔

اس ٹرین میں پہلی مرتبہ یورپی طرز کی سہولیات پاکستان کے عام مسافروں کے لیے متعارف کرائی گئی ہیں، جو اس تاثرکی نفی کرتا ہے کہ معیاری سہولیات صرف اشرافیہ کا حق ہیں۔

یہ قدم اس سمت میں پیش رفت ہے جہاں ریلوے دوبارہ عوام کا قابلِ اعتماد اور باوقار سفر بن سکے۔ اسی طرح نومبر میں کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن اور شالیمار ایکسپریس کے نئے رخ سے آغاز کے موقع پر وزیراعظم نے ملک کے ریلوے نظام کو ڈیجیٹائزیشن، جدید سہولیات اور جدت سے ہم آہنگ کرنے کو ملکی معیشت کے استحکام سے جوڑا۔

ان کا یہ کہنا کہ پاکستان چند سال میں خطے کا ایک بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا، ایک بڑے ویژن کا عکاس ہے۔ صوبوں کے ساتھ اشتراک اور شراکت داری بڑھانے کی بات بھی اسی ویژن کا حصہ ہے تاکہ قومی ترقی میں علاقائی ہم آہنگی مضبوط ہو۔

اس موقع پر وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تقریر نے بھی یہی تاثر دیا کہ وفاق خصوصاً ریلوے کراچی کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہے۔ کے سی آر جیسے اہم منصوبے کے لیے وفاقی تعاون کی درخواست یہ بتاتی ہے کہ صوبائی حکومتیں اس نئے سفر میں اپنے آپ کو شریک دیکھ رہی ہیں۔

وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے اپنی گفتگو میں ادارے کے اندر ہونے والی تبدیلیاں گنوائیں۔ آٹھ ماہ میں ریکارڈ ترقی، ADB کے تعاون سے کراچی تا روہڑی سیکشن کی بہتری کا آغاز، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ریلوے رابطوں کی ابتدائی پیش رفت، تھرکول کی ریل کنیکٹیویٹی اور اسلام آباد، تہران استنبول ٹرین کا دوبارہ آغاز۔

پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مسافر اور فریٹ ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ، ریلوے کے اسپتالوں اور اسکولوں کی بہتری اور بریک ویگنوں و کنکریٹ سلیپر فیکٹریز کا جدید ماڈل میں تبدیل ہونا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ریلوے صرف ٹریکس اور انجنوں کا نام نہیں بلکہ ایک پورے نظام کی اصلاح کا عمل ہے۔

البتہ یہ بھی اطمینان بخش ہے کہ اس تمام جدت کے باوجود ملازمین کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔یہ تمام اقدامات اس بات کا عندیہ دیتے ہیں کہ ریلوے اب محض ایک بوسیدہ محکمے کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ ایک ایسے نظام کی شکل اختیار کر رہا ہے جو پاکستان کے مستقبل کے معاشی ڈھانچے میں کلیدی کردار ادا کرسکتا ہے۔

سوال یہ نہیں کہ یہ کام ممکن ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس رفتار کو برقرار رکھا جائے، منصوبوں کو سیاسی تغیرات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے اور ریلوے کو واقعی وہ مقام دلوایا جائے جو ایک جدید ریاست میں اس کا حق ہے۔

ڈیجیٹائزیشن کے ضمن میں کیے گئے اقدامات جن میں آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ کی ری اسٹرکچرنگ، ای آفس، آن لائن بکنگ، 56 پسنجر ٹرینیں رابطہ پر منتقل، ڈیجیٹل فریٹ آن لائن سسٹم، اے آئی پر مبنی سیکیورٹی مانیٹرنگ سسٹم اور شکایات کے نظام کی اپ گریڈیشن، راولپنڈی میں پاکستان کا پہلا سیف اینڈ اسمارٹ ریلوے اسٹیشن قائم جس میں 148 جدید سرویلنس کیمروں کی تنصیب ہو چکی ہے، لاہور،کراچی، راولپنڈی اور فیصل آباد اسٹیشنوں پر مفت وائی فائی کی سہولت مہیا کی گئی، مزید 48 ریلوے اسٹیشنز پر مفت وائی فائی کی بھی جلد فراہمی۔

155 اسٹیشنز کی سولرائزیشن مکمل۔ اس کے علاوہ اوپن آکشن سسٹم کے نفاذ سے محکمے کی سروسز میں بہتری اور آمدن میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔

جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ریفربشڈ اور نئی کوچز کی فراہمی کا عمل ٹرینوں میں جاری ہے۔ اب تک پاک بزنس ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس لاہور تا راولپنڈی چلنے والی 4 ریل کاروں سمیت لاہور۔ سیالکوٹ کے درمیان چلنے والی لاثانی ایکسپریس کے ریکس تبدیل کر دیے گئے ہیں، تاکہ عوام کا سفر مزید آرام دہ اور خوشگوار بنایا جا سکے۔

مال برداری کے شعبے کو فعال بنانے کے لیے نئے معاہدے اور نجی شعبے کے اشتراک سے ریلوے کی مال برداری سروسز کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جارہے ہیں۔

مال برداری کے نظام کو دوبارہ فعال کرنا صرف ریلوے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی معیشت کے لیے بھی نئی زندگی ہے۔ جب ٹرینوں کے ذریعے صنعتوں کا سامان بروقت پہنچے گا تو ملک کی ترقی کا سفر بھی تیز ہو گا اور روڈ سے رش بھی کم ہو سکے گا۔

بدعنوانی کے خاتمے اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے احتسابی نظام کو مضبوط بنایا گیا اور ویجیلنس ڈائریکٹوریٹ کو مکمل طور پر فعال کیا گیا ہے۔ تمام بڑے اسٹیشنز پر جدید سہولیات جیسے مفت وائی فائی، اسٹیشنوں کی صفائی، روشنیاں، بیٹھنے کے لیے ایئرکنڈیشنڈ ویٹنگ ہال، سی آئی پی لاؤنچ، ایگزیکٹو واش روم، ایسکیلیٹر،ٹی وی ایم اور اے ٹی ایم مشینیں نصب کی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات میں بھی نمایاں بہتری نظر آرہی ہے۔

ریلوے پولیس کے شعبہ میں بھی اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ ریلویز پولیس ٹریننگ اسکول والٹن میں 468 اہلکاروں اور افسران بشمول 97 خواتین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں وزیر ریلویز نے پاس آؤٹ ہونے والوں کو مبارکباد دی اور ہدایت کی کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری تندہی اور لگن سے سر انجام دیں، مصیبت زدہ مسافروں کے لیے مددگار بنیں اور حاصل کردہ تربیت کو عملی جامہ پہنا کر نا صرف محکمہ ریلوے بلکہ ملک کا نام روشن کریں۔

انھوں نے آئی جی ریلویز پولیس کی ریلوے پولیس میں نمایاں بہتری لانے پر ستائش کی۔ریلوے میں ہونے والی اصلاحات پر نظر ڈالی جائے تو یقیناً ریلوے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ریلوے کے وہ مسافر جو گھنٹوں اسٹیشنوں یا ریزرویشنز آفسز پر لائنوں میں لگے رہتے تھے، ان کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے آن لائن بکنگ اور موبائل ایپلیکیشن میں مزید آسانیاں پیدا کیں تاکہ عوام کو لمبی قطاروں سے نجات ملے اور گھر بیٹھے اپنا سفر پلان کر کے ٹکٹس بک کر سکیں۔
