تعلیم فاؤنڈیشن، پاکستان پبلک ہیلپ فاؤنڈیشن کے مابین منڈی بہاالدین کے اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا معاہدہ

مرحلہ وار اَپ گریڈیشن کا عمل 20 اسکولوں تک بڑھایا جایا جائے گا

پریس ریلیز August 17, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

تعلیم فاؤنڈیشن اور پاکستان پبلک ہیلپ فاؤنڈیشن کے درمیان پنجاب کے ضلع منڈی بہاالدین کے 20 اسکولوں کو جدید سہولیات کے ساتھ اَپ گریڈ کرنے سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔

منصوبے کے پہلے مرحلے میں 5 اسکولوں کو اَپ گریڈ کیا جائے گا اور مرحلہ وار اَپ گریڈیشن کا عمل 20 اسکولوں تک بڑھایا جایا جائے گا۔

معاہدے کی تقریب میں تعلیم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر قادر اور پاکستان پبلک ہیلپ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ناصر عباس تارڑ اور سی ای او محمد سلیم احمد رانجھا نے دستخط کیے۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد سعید (صدر چیپٹر سوئٹزرلینڈ و سابق ڈائریکٹر انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر)، زمان مہدی (پاکستانی مندوب برائے یو این او)، حسام چیمہ (کونسلر پاکستان مشن برائے یو این او، جنیوا) اور پیرس کی سماجی و کاروباری شخصیت طارق عزیز گجر بھی شریک تھے۔

تعلیم فاؤنڈیشن ایک غیر سرکاری اور غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کو 1989 میں سابق سیکرٹری ڈاکٹر ظفر قادر نے قائم کیا، خواتین کی قیادت میں چلنے والی سب سے بڑی غیر منافع بخش تنظیم ہے جو بلوچستان سمیت ملک بھر میں معیاری تعلیم، صحت، فنی تربیت، سماجی بیداری اور ماحولیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔

اس کا تعلیمی نیٹ ورک نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشی مواقع بھی فراہم کر رہا ہے، تعلیم فاونڈیشن یو ایس ایڈ، یونیسکو، پی پی ایل اور حکومت پاکستان جیسے اداروں کے ساتھ شراکت داری میں کام کرتی ہے۔

اسی طرح، پاکستان پبلک ہیلپ فاؤنڈیشن ضلع منڈی بہاالدین میں 260 دیہات میں تعلیم، صحت، صاف پانی اور غربت کے خاتمے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اس نئے معاہدے کے تحت پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک بہتر رسائی حاصل ہوگی، جو ایک روشن اور مستحکم مستقبل کی بنیاد رکھے گی۔

ماہرین کے مطابق تعلیمی شعبہ میں یہ شراکت داری پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے ایک مثبت سنگ میل ثابت ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو