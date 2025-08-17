خیبرپختونخوا میں سیلاب سے کتنی سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا؟ رپورٹ جاری

سیلاب سے متاثرہ 47 سڑکوں کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کردیا گیا

ویب ڈیسک August 17, 2025
facebook whatsup
پشاور:

کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈیپارٹمنٹ نے خیبرپختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور نالوں کی رپورٹ جاری کردی۔

رپورٹ کے مطابق صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے 238 سڑکوں اور 266 مقامات کو نقصان پہنچا، سیلاب سے متاثرہ 47 روڈز کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے جبکہ 172 سڑکوں کو جزوی طور پر ہلکی ٹریفک کے لیے بحال کیا گیا ہے۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ 47 سڑکیں ابھی تک ٹریفک کے لیے بند ہیں، سوات میں 25 سڑکیں سیلاب سے متاثر ہوئیں جس میں سے 2 پر مکمل طور پر ٹریفک بحال کردی گئی ہے، سوات میں 21 روڈز کو جزوی طور پر ہلکی ٹریفک کیلئے کھولا گیا ہے جبکہ 3 سڑکیں ابھی بھی بند ہیں، سوات میں سیلاب اور بارشوں سے 26 مقامات کو نقصان پہنچا۔

لوئر دیر میں 28 سڑکیں سیلاب سے متاثر ہوئیں، لوئر دیر میں دو سڑکوں کو مکمل اور 19 کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ لوئر دیر میں 7 روڈز مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہیں، لوئر دیر میں 28 مقامات کو سیلاب اور بارشوں سے نقصان پہنچا۔

ضلع مانسہرہ میں 13 روڈز میں سے 8 کو مکمل اور 5 کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کردیا گیا۔ ملاکنڈ میں 11 سڑکیں بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئیں جس میں سے 5 کو مکمل اور 6 کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔

مردان میں سیلاب سے 25 روڈز متاثر ہوئے جس کو ہلکی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، کرک میں 14 سڑکوں میں سے 3 کو مکمل اور 11 کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔

خیبرپختونخوا میں بارش اور سیلاب سے 49 پل متاثر ہوئے جس میں سے چار پلوں کو مکمل جبکہ 32 کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا جبکہ 14 پل ابھی تک ٹریفک کے لیے بند ہیں، مردان میں سب سے زیادہ 16 پل سیلاب سے متاثر ہوئے، 16 پلوں پر ہلکی ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔

ضلع سوات اور لوئر دیر میں 5 اور کوہستان میں 4 پلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا، سیلاب اور بارشوں سے خیبرپختونخوا میں 47 نالوں کو بھی نقصان پہنچا، 47 میں 8 نالوں کو بحال کردیا گیا، 31 نالوں کو جزوی طور پر بحال کردیا گیا، 13 نالے ابھی بھی بند ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

کراچی میں بارش سے تباہی؛ حنا بیات حکومت، میئر اور گورنر پر برس پڑیں

Aug 20, 2025 10:02 PM |
لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

لڑکیوں کی یہ عادت ان کے گھر اجاڑ رہی ہے؛ اداکارہ حبا علی نے مشورہ دیدیا

Aug 20, 2025 08:32 PM |
بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

بگ باس کے فاتح ایلویش یادیو کے گھر پر مسلح افراد کا حملہ، اندھا دھند فائرنگ

 Aug 20, 2025 02:16 PM |

رائے

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

بونیر میں قیامت صغریٰ بپا

Aug 21, 2025 01:23 AM |
خوشی کا پہلا میوزیم

خوشی کا پہلا میوزیم

Aug 21, 2025 01:20 AM |
میرا پاکستان

میرا پاکستان

Aug 21, 2025 01:18 AM |

متعلقہ

Express News

توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت مؤخر کردی گئی

Express News

سندھ حکومت کا کل بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان

Express News

خیبرپختونخوا میں حالیہ بارشوں سے صوبائی حکومت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، رپورٹ تیار

Express News

صوابی کلاؤڈ برسٹ، دو روز قبل ٹرافی جیتنے والے مشہور تیرانداز بھی زندگی کی بازی ہار گئے

Express News

قبضہ میئر نہ ہوتا تو کراچی میں بارشوں سے اتنی تباہی نہ آتی، حافظ نعیم

Express News

کراچی چیمبر کا بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر حکام سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو