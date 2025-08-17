خیبرپختونخوا میں سیلاب سے کتنی سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا؟ رپورٹ جاری

پشاور:
کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈیپارٹمنٹ نے خیبرپختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور نالوں کی رپورٹ جاری کردی۔
رپورٹ کے مطابق صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے 238 سڑکوں اور 266 مقامات کو نقصان پہنچا، سیلاب سے متاثرہ 47 روڈز کو مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے جبکہ 172 سڑکوں کو جزوی طور پر ہلکی ٹریفک کے لیے بحال کیا گیا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ 47 سڑکیں ابھی تک ٹریفک کے لیے بند ہیں، سوات میں 25 سڑکیں سیلاب سے متاثر ہوئیں جس میں سے 2 پر مکمل طور پر ٹریفک بحال کردی گئی ہے، سوات میں 21 روڈز کو جزوی طور پر ہلکی ٹریفک کیلئے کھولا گیا ہے جبکہ 3 سڑکیں ابھی بھی بند ہیں، سوات میں سیلاب اور بارشوں سے 26 مقامات کو نقصان پہنچا۔
لوئر دیر میں 28 سڑکیں سیلاب سے متاثر ہوئیں، لوئر دیر میں دو سڑکوں کو مکمل اور 19 کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ لوئر دیر میں 7 روڈز مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہیں، لوئر دیر میں 28 مقامات کو سیلاب اور بارشوں سے نقصان پہنچا۔
ضلع مانسہرہ میں 13 روڈز میں سے 8 کو مکمل اور 5 کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کردیا گیا۔ ملاکنڈ میں 11 سڑکیں بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئیں جس میں سے 5 کو مکمل اور 6 کو جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔
مردان میں سیلاب سے 25 روڈز متاثر ہوئے جس کو ہلکی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، کرک میں 14 سڑکوں میں سے 3 کو مکمل اور 11 کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔
خیبرپختونخوا میں بارش اور سیلاب سے 49 پل متاثر ہوئے جس میں سے چار پلوں کو مکمل جبکہ 32 کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا جبکہ 14 پل ابھی تک ٹریفک کے لیے بند ہیں، مردان میں سب سے زیادہ 16 پل سیلاب سے متاثر ہوئے، 16 پلوں پر ہلکی ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔
ضلع سوات اور لوئر دیر میں 5 اور کوہستان میں 4 پلوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا، سیلاب اور بارشوں سے خیبرپختونخوا میں 47 نالوں کو بھی نقصان پہنچا، 47 میں 8 نالوں کو بحال کردیا گیا، 31 نالوں کو جزوی طور پر بحال کردیا گیا، 13 نالے ابھی بھی بند ہے۔