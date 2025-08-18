صائمہ نور کی ڈانس ویڈیو وائرل، مداح اداکارہ کو ماڈرن لباس میں دیکھ کر حیران

اداکارہ صائمہ کی بولڈ لباس میں ڈانس ویڈیو وائرل، مداحوں کا ملا جلا ردعمل۔ نئی فلم ’عشقِ لاہور‘ ہوسکتی ہے

ویب ڈیسک August 18, 2025
اداکارہ صائمہ نور کی بولڈ ڈانس ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

فلمی دنیا کی سینیئر اداکارہ صائمہ نور ایک بار پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گئیں۔ اس بار وجہ ان کی ایک ڈانس ویڈیو ہے جو وائرل ہوگئی۔

یہ ویڈیو انسٹاگرام کے مختلف پیجز پر وائرل ہورہی ہے جن میں اداکارہ کو نیلے ٹراؤزر اور ہلکی سبز رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ڈانس کرتے دیکھے جا سکتا ہے۔

پس منظر سے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی فلم کی شوٹنگ کی ہے اور فلمی گیت پر صائمہ کا رقص فلم بند کیا جا رہا ہے تاہم واضح نہیں کہ فلم کون سی ہے۔

اس وائرل ویڈیو میں ہیش ٹیگز میں سے ایک ’عشقِ لاہور‘ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صائمہ کا کوئی نیا پروجیکٹ ہے جو جلد منظرِ عام پر آئے گا۔

تاہم اس حوالے سے اداکارہ یا پروڈکشن ٹیم کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔

یاد رہے کہ اس سے قبل اداکارہ صائمہ کی جم میں ورزش کرنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جسے مداحوں نے پسند کیا تھا تاہم رقص کی اس ویڈیو پر صارفین کا ردعمل ملا جلا ہے۔

کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ صائمہ نور کی عمر اب رقص اور بولڈ مناظر کے لیے موزوں نہیں رہی، انہیں صرف معیاری اداکاری پر توجہ دینی چاہیے۔

تاہم صائمہ کے مداح کا کہنا ہے کہ اداکارہ اب بھی بےحد خوبصورت اور بااعتماد نظر آتی ہیں اور یہی ان کی اصل کامیابی ہے۔

 
