اسلام آباد ائرپورٹ پر جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے 2 مسافر آف لوڈ

راولپنڈی ایف آئی اے امیگریشن نے اسلام آباد ائرپورٹ پر بڑی کارروائی میں جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق مسافروں میں وحید مراد اور ارسلان رزاق شامل ہیں۔ مسافر فلائٹ نمبر 633 کے ذریعے اسپین جا رہے تھے۔
مسافروں کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ امیگریشن کلیرنس کے دوران مسافروں کی دستاویزات کو مشکوک پایا گیا۔
مسافروں کے پاسپورٹ پر اسپین کے جعلی ویزے لگے ہوئے تھے۔ مسافروں کو بعد ازاں مزید قانونی کاروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اس کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔