اسلام آباد ائرپورٹ پر جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے 2 مسافر آف لوڈ

کیس کی مزید تفتیش جاری ہے

ویب ڈیسک December 20, 2025
راولپنڈی ایف آئی اے امیگریشن نے اسلام آباد ائرپورٹ پر بڑی کارروائی میں جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق مسافروں میں وحید مراد اور ارسلان رزاق شامل ہیں۔ مسافر فلائٹ نمبر 633  کے ذریعے اسپین جا رہے تھے۔

مسافروں کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ امیگریشن کلیرنس کے دوران مسافروں کی دستاویزات کو مشکوک پایا گیا۔

مسافروں کے پاسپورٹ پر اسپین کے جعلی ویزے لگے ہوئے تھے۔ مسافروں کو بعد ازاں مزید قانونی کاروائی  کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اس کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔
