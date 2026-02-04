پشاور، ناکہ بندی پر فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، مطلوب اشتہاری گرفتار

پشاور:
پشاور کے علاقے حیات آباد میں ناکہ بندی کے دوران رکنے کے اشارے پر نہ رکنے والی گاڑی پر پولیس فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔
پولیس کے مطابق ناکے پر موٹر کار سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تاہم وہ فرار ہونے لگے، جس پر تعاقب کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے دوران طلحہٰ ولد منظور سکنہ سفید ڈھیری گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔
واقعے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے گاڑی سے قتل اور اقدامِ قتل کے مقدمات میں مطلوب اشتہاری راضی خان ولد گل خان کو گرفتار کر لیا گیا۔
واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ ایس پی کینٹ ڈویژن عبد اللہ احسان کو انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔