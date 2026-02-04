راولپنڈی، قاتل ڈور کے وار سے پانچ سالہ بچہ زخمی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نوٹس لے لیا

بچے کو بچانے کی کوشش میں والدہ اور بڑے بھائی کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup
راولپنڈی:

راولپنڈی کے علاقے چکلالہ سکیم تھری میں قاتل ڈور کے خطرناک وار سے پانچ سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق چکلالہ سکیم تھری کے رہائشی پانچ سالہ ابو بکر عامر اپنے ماموں، والدہ اور دو بھائیوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہا تھا کہ پل سے گزرتے ہوئے اچانک قاتل ڈور موٹر سائیکل پر آگے بیٹھے بچے کی گردن سے لپٹ گئی۔

بچے کو بچانے کی کوشش میں والدہ اور بڑے بھائی کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔

شدید زخمی ہونے پر ابو بکر کو فوری طور پر ہائیکورٹ روڈ کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد پولیس کیس کی وجہ سے بچے کو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال راولپنڈی ریفر کر دیا گیا۔

ڈاکٹروں کے مطابق بچے کی گردن پر گہرا زخم آیا تاہم خوش قسمتی سے شہ رگ بال بال بچ گئی۔ طبی امداد کے بعد بچے کو گھر بھیج دیا گیا، جہاں اس کی نگہداشت جاری ہے۔

بچے کے ماموں محمد طاہر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھانجے کو زخمی حالت میں دیکھنا ناقابلِ برداشت تھا اور لوگوں کو اس جان لیوا کھیل سے باز آنا چاہیے۔

واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر اور آر پی او راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔

آر پی او و سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کی ہدایات پر ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محبوب سمیت پولیس حکام موقع پر پہنچے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔

ڈی ایس پی سول لائن سہیل ظفر نے بچے کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی اور خیریت دریافت کی۔

پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے جبکہ قاتل ڈور کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |
روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

 Feb 04, 2026 11:08 PM |
مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

 Feb 04, 2026 08:54 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، جرگے کے دوران فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

Express News

کراچی؛ سپر ہائی پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

لاہور میں ایک ارب سے زائد کی ڈور اور پتنگیں فروخت

Express News

پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس طلب

Express News

صدر مملکت نے قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نواز دیا

Express News

کسی بھی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، فیلڈ مارشل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو