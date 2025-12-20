عمران خان اور بشری بی بی کی سزا کا آغاز کب سے ہوگا؟ تاریخ سامنے آگئی

بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی پہلے 190 ملین پاونڈ کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں

ویب ڈیسک December 20, 2025
عمران خان اور بشری بی بی کو توشہ خانہ ٹو کیس میں سنائی گئی سزا کا آغاز کب سے ہوگا؟ تاریخ سامنے آگئی۔

رپورٹ کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے پر عملدرآمد شروع کردیا گیا جب کہ بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی پر سزا کا آغاز آج سے ہوگا۔

جیل ذرائع نے دعویٰ کیا کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں بانی اور بشری بی بی کی تمام کاغذی کاروائی مکمل کرلی، بشری بی بی اس کیس میں ضمانت پر تھیں، فیصلے کے بعد ضمانت ختم تصور ہوگی۔

بانی پی ٹی آئی اور بشری بی بی پہلے 190 ملین پاونڈ کیس میں سزا کاٹ رہے تھے، جیل ذرائع نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سزا بھی آج سے شروع ہوگی۔

قبل ازیں توشہ خانہ ٹو کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17، 17 سال قید کی سزا سنائی۔

اسپیشل جج سینٹرل ارجمند شاہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی موجودگی میں کیس کا فیصلہ سنایا۔

عدالت کی جانب سے جاری تحریری فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا اور دونوں ملزمان جرم کے مرتکب پائے گئے۔

بانی پی ٹی آئی کو جرم ثابت ہونے پر دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا جبکہ انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔

بشریٰ بی بی کو بھی 17 سال قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ مجرمان پر فی کس 1 کروڑ 64 لاکھ 25 ہزار 650 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے جس کی عدم ادائیگی پر مزید 6، 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔

تحریری فیصلے کے مطابق بانی کی عمر زیادہ ہونے اور بشریٰ بی بی کے خاتون ہونے کا خیال رکھتے ہوئے دونوں کو کم سے کم سزا دی گئی۔ مجرموں کی عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کرلیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا تھا، دونوں 37 دن تک نیب کی تحویل میں رہے، تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔

 
