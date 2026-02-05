بھارت کے شہر ممبئی میں ایک رہائشی عمارت کی لفٹ میں گیس سے بھرے پارٹی غبارے پھٹنے سے خوفناک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں دو افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔
یہ واقعہ ممبئی کے علاقے گورے گاؤں ویسٹ میں واقع انمول ٹاور میں پیر کی شب پیش آیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک خاتون لفٹ میں داخل ہوئیں، ان کے بعد ایک ڈیلیوری ورکر غباروں کا بڑا گچھا پلاسٹک بیگ میں لے کر لفٹ میں آیا۔ اسی دوران جب ایک اور شخص لفٹ میں داخل ہونے لگا تو اچانک غباروں میں آگ بھڑک اٹھی اور زور دار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے، جس سے لفٹ چند لمحوں کے لیے شعلوں میں گھِر گئی۔
سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کا گولا پورے لفٹ کیبن میں پھیل گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 21 سالہ ہمانی تپریا کے دائیں بازو، گردن اور پیٹ پر جلنے کے زخم آئے، جبکہ 32 سالہ ڈیلیوری ورکر راجو کمار مہاتو بھی جھلس گیا۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔
پولیس کے مطابق ڈیلیوری ورکر دسویں منزل پر سالگرہ کی تقریب کے لیے غبارے پہنچانے جا رہا تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے غبارے فراہم کرنے والے دکاندار کے خلاف انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔
تحقیقات کے دوران حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس بات کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ غباروں میں کون سی گیس بھری گئی تھی، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہائیڈروجن گیس ہو سکتی ہے جو ہیلیم کے مقابلے میں کہیں زیادہ آتش گیر ہوتی ہے۔ حکام نے شہریوں اور ڈیلیوری اسٹاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ بند جگہوں میں ایسے خطرناک سامان لے جانے سے گریز کریں۔