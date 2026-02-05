سالگرہ کی خوشی خوف میں بدل گئی، گیس کے غبارے پھٹنے کی چونکا دینے والی ویڈیو سامنے آگئی

دونوں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup

بھارت کے شہر ممبئی میں ایک رہائشی عمارت کی لفٹ میں گیس سے بھرے پارٹی غبارے پھٹنے سے خوفناک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں دو افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔

یہ واقعہ ممبئی کے علاقے گورے گاؤں ویسٹ میں واقع انمول ٹاور میں پیر کی شب پیش آیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک خاتون لفٹ میں داخل ہوئیں، ان کے بعد ایک ڈیلیوری ورکر غباروں کا بڑا گچھا پلاسٹک بیگ میں لے کر لفٹ میں آیا۔ اسی دوران جب ایک اور شخص لفٹ میں داخل ہونے لگا تو اچانک غباروں میں آگ بھڑک اٹھی اور زور دار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئے، جس سے لفٹ چند لمحوں کے لیے شعلوں میں گھِر گئی۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کا گولا پورے لفٹ کیبن میں پھیل گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 21 سالہ ہمانی تپریا کے دائیں بازو، گردن اور پیٹ پر جلنے کے زخم آئے، جبکہ 32 سالہ ڈیلیوری ورکر راجو کمار مہاتو بھی جھلس گیا۔ دونوں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔

پولیس کے مطابق ڈیلیوری ورکر دسویں منزل پر سالگرہ کی تقریب کے لیے غبارے پہنچانے جا رہا تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے غبارے فراہم کرنے والے دکاندار کے خلاف انسانی جان کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔

تحقیقات کے دوران حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس بات کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ غباروں میں کون سی گیس بھری گئی تھی، تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہائیڈروجن گیس ہو سکتی ہے جو ہیلیم کے مقابلے میں کہیں زیادہ آتش گیر ہوتی ہے۔ حکام نے شہریوں اور ڈیلیوری اسٹاف کو ہدایت کی ہے کہ وہ بند جگہوں میں ایسے خطرناک سامان لے جانے سے گریز کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |
دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

 Feb 05, 2026 10:54 AM |
رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت، سیاست، مسلح جدوجہد؛ پرُخار راہوں میں مارے جانے والا سیف الاسلام قذافی کون تھا

Express News

آپ کبھی مسکراتی نہیں؛ ٹرمپ کی خاتون صحافی سے نوک جھونک کی ویڈیو وائرل

Express News

امریکا ایران کیساتھ مذاکرات کیلیے تیار ہوگیا؛ کڑی شرائط رکھ دیں

Express News

نمبر کیوں بلاک کیا؟ گرل فرینڈ نے لڑکے کے سینے میں چُھرا گھونپ کر قتل کردیا

Express News

اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے اعلیٰ کمانڈر بلال شہید

Express News

بھارت نے فلسطین کے حق میں اسٹیکرز لگانے والے برطانوی سیاحوں کو ملک بدر کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو