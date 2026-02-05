پی ایس ایل: اسٹیو اسمتھ تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے

بعض کرکٹرز معاہدے میں طے شدہ رقم سے زیادہ وصول کریں گے، مگر کاغذ پر اعلان شدہ معاوضہ ہی ظاہر ہو گا، ذرائع

سلیم خالق February 05, 2026
facebook whatsup

آسٹریلوی بلے باز اسٹیو اسمتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ کا گیارہواں ایڈیشن آٹھ ٹیموں کے ساتھ مارچ میں منعقد ہوگا۔

اس بار پی سی بی نے ہر فرنچائز کو ایک غیر ملکی کرکٹر سے براہ راست معاہدے کی اجازت دی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ گزشتہ سال پی ایس ایل کا حصہ نہ بنا ہو۔

نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹالینز نے آسٹریلوی اسٹار بیٹر اسٹیو اسمتھ سے معاہدہ کرلیا ہے۔

ذرائع کے مطابق اسمتھ کو 5 لاکھ ڈالر سے زائد معاوضہ ملے گا، یہ رقم پاکستانی روپے میں 14 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، یوں اسمتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے کرکٹر بن جائیں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں ایک اور فرنچائز بھی 5 لاکھ ڈالر دینے کو تیار تھی لیکن سیالکوٹ کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تھے۔

واضح رہے کہ بابر اعظم کا معاوضہ 7 کروڑ روپے ہے، اسمتھ ان سے دگنی رقم لیں گے۔

دوسری جانب 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کے بعد پی سی بی نے پرانی فرنچائزز کی ریٹینشن 8 سے کم کرکے 4 کردی تھی۔ انہیں 4 کیٹیگریز سے ایک ایک پلیئر برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔

گزشتہ دنوں اس حوالے سے فہرست سامنے آگئی تھی، اب معاوضوں کی تفصیل بھی ظاہر کر دی گئی۔

5 میں سے 4 فرنچائزز نے اپنے پلاٹینیئم کھلاڑیوں کو 7، 7 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر کو بھی خطیر رقم دی جائے گی۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ بعض کرکٹرز معاہدے میں طے شدہ رقم سے زیادہ پیسے وصول کریں گے، مگر کاغذ پر اعلان شدہ معاوضہ ہی ظاہر ہو گا۔

رواں برس 2 نئی فرنچائزز کے آنے سے کھلاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، کئی نے دیگر آفرز سے اپنی ٹیموں کو آگاہ کر کے معاوضہ بڑھوا لیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

 Feb 05, 2026 10:54 AM |
رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |
روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

 Feb 04, 2026 11:08 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی20 ورلڈکپ؛ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وزیراعظم

Express News

پی ایس ایل11؛ فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا

Express News

کراچی کنگز نے  انگلینڈ کےعالمی شہرت یافتہ آل راؤنڈر کو ٹیم کا حصہ بنالیا

Express News

کراچی میں آج سے فٹبال نیشنل چیلنج کپ کا آغاز، پہلے روز 4 میچز کھیلے گئے

Express News

بھارت کیخلاف میچ سے انکار؛ کیا آئی سی سی پاکستان کے 34 ملین ڈالرز کے فنڈز روک سکتا ہے؟

Express News

پانچویں وہیل چیئر  قائداعظم ٹرافی کا آغاز 11 فروری کو ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو