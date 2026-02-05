پی ایس ایل: اسٹیو اسمتھ تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے

آسٹریلوی بلے باز اسٹیو اسمتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ کا گیارہواں ایڈیشن آٹھ ٹیموں کے ساتھ مارچ میں منعقد ہوگا۔
اس بار پی سی بی نے ہر فرنچائز کو ایک غیر ملکی کرکٹر سے براہ راست معاہدے کی اجازت دی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ گزشتہ سال پی ایس ایل کا حصہ نہ بنا ہو۔
نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹالینز نے آسٹریلوی اسٹار بیٹر اسٹیو اسمتھ سے معاہدہ کرلیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اسمتھ کو 5 لاکھ ڈالر سے زائد معاوضہ ملے گا، یہ رقم پاکستانی روپے میں 14 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، یوں اسمتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے کرکٹر بن جائیں گے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں ایک اور فرنچائز بھی 5 لاکھ ڈالر دینے کو تیار تھی لیکن سیالکوٹ کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تھے۔
واضح رہے کہ بابر اعظم کا معاوضہ 7 کروڑ روپے ہے، اسمتھ ان سے دگنی رقم لیں گے۔
دوسری جانب 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کے بعد پی سی بی نے پرانی فرنچائزز کی ریٹینشن 8 سے کم کرکے 4 کردی تھی۔ انہیں 4 کیٹیگریز سے ایک ایک پلیئر برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔
گزشتہ دنوں اس حوالے سے فہرست سامنے آگئی تھی، اب معاوضوں کی تفصیل بھی ظاہر کر دی گئی۔
5 میں سے 4 فرنچائزز نے اپنے پلاٹینیئم کھلاڑیوں کو 7، 7 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ دیگر کو بھی خطیر رقم دی جائے گی۔
ذرائع نے بتایا ہے کہ بعض کرکٹرز معاہدے میں طے شدہ رقم سے زیادہ پیسے وصول کریں گے، مگر کاغذ پر اعلان شدہ معاوضہ ہی ظاہر ہو گا۔
رواں برس 2 نئی فرنچائزز کے آنے سے کھلاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، کئی نے دیگر آفرز سے اپنی ٹیموں کو آگاہ کر کے معاوضہ بڑھوا لیا تھا۔