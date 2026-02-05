اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھیں

ویب ڈیسک February 05, 2026
پاکستانی اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس پر صارفین دلچسپ تبصرے کررہے ہیں۔ 

پاکستانی اداکارہ لائبہ خان نے اپنی شادی کے یادگار لمحات مداحوں سے شیئر کردیے، سوشل میڈیا پر ان کی بارات کی تصاویر وائرل ہورہی ہیں۔ 

لائبہ خان ایک نہایت باصلاحیت اور ورسٹائل پاکستانی ڈرامہ اداکارہ ہیں جن کے سوشل میڈیا پر 4 ملین سے زائد فالوورز ہیں جو اس وقت اپنے شادی کی تقریبات کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حال ہی میں انہوں نے ڈرامہ ’موہرا‘ کے ذریعے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اب وہ اپنی ذاتی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔

داکارہ نے چند روز قبل ہی مدینہ منورہ میں نکاح کیا تھا جس کے بعد انہوں نے مداحوں کے ساتھ یہ خبر شیئر کی۔

لائبہ خان کی شادی کی تقریبات میں ان کے قریبی دوست اور خاندان کے افراد ہی دکھائی دے رہے ہیں، حال ہی میں ان کے مہندی اور قوالی کے ایونٹس کراچی میں ہوئے، جن میں کئی معروف اداکار بھی شریک ہوئے، جن میں فیروز خان اور توبہ انور شامل ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لائبہ خان نے اپنی زندگی کے ہمسفر جواد سے شادی کی، اور ان کی شادی کی تقریبات کئی خوبصورت ایونٹس پر مشتمل تھیں۔

اپنی شادی کے دن لائبہ خان نے روایتی سرخ رنگ کا نہایت حسین لباس زیب تن کیا، جب وہ اپنے نئے گھر کی جانب روانہ ہوئیں تو گھر کا ماحول جذبات سے بھر گیا۔

وہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھیں، مگر اہلِ خانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں جب کہ ان کی بہن ایمان خان اور والدہ دونوں رخصتی کے وقت آبدیدہ ہو گئیں اور دعاؤں اور محبت کے ساتھ لائبہ کو رخصت کیا۔

لائبہ خان نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ نہ روئیں کیونکہ وہ خود رونے کا ارادہ نہیں رکھتیں اور جانتی ہیں کہ سب خوش رہیں گے۔

رخصتی کے دوران انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ تیرے حوالے گیت بھی گنگنایا اور مسکراتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔

ان کی بہن ابتدا میں خوش نظر آئیں مگر رخصتی کے قریب ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، یہ تمام لمحات نہایت خوبصورتی سے محفوظ کیے گئے جنہیں اداکارہ نے دنیا کے ساتھ شیئر کیا۔

 
Feb 05, 2026 12:35 PM |
دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

دھرندھر 2 کے ٹیزر نے ریلیز ہوتے ہی دھوم مچادی

 Feb 05, 2026 10:54 AM |
رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

رشوت خور پنڈت؛ ٹیزر ریلیز ہوتے ہی منوج باچپائی کی فلم ہنگامہ آرائی کا شکار کیوں؟

 Feb 04, 2026 11:58 PM |

